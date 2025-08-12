  1. ورزش
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

درخواست ویژه پرسپولیس روی میز مسئولان سازمان لیگ

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در انتظار موافقت با درخواست جدید خود برای افزایش سهمیه جذب بازیکن در نقل و انتقالات تابستانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس دنبال جذب بازیکنان مدنظر خود در آخرین روزهای نقل و انتقالات تابستانی برای فصل پیش‌روست تا بتواند بازیکنان دلخواه خود را جانشین نفراتی کند که در لیست مازاد قرار دارند.

محدودیت جذب بازیکن در نقل و انتقالات تابستانی باعث شد تا وحید هاشمیان خواهان افزایش سهمیه جذب بازیکن از بازیکنان شاغل در لیگ برتر ایران شود. درخواستی که رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با مدیران سازمان لیگ نیز در میان گذاشته است تا دنبال راهکاری برای حفظ خریدهای فعلی خود و همچنین جذب نفرات جدید باشد.

پرسپولیس در حال حاضر مجتبی فخریان، محمدحسین صادقی، امین کاظمیان، تیوی بیفوما، رضا شکاری، پیام نیازمند، مارکو باکیچ، حسین ابرقویی و سرژ اوریه را به خدمت گرفته است تا برای جذب بازیکن دیگری از لیگ برتر، منتظر مجوز جدید از سوی سازمان لیگ باشد.

مجوزی که بعید است در چند روز مانده به شروع لیگ برتر برای این تیم صادر شود تا هاشمیان برای جذب بازیکن مد نظر خود احتمالا مجبور به کنار گذاشتن یک گزینه باشد.

