به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پیوستن من به تیم، خیلی کوتاه مدت رخ داد و سپس بلافاصله راهی اردوی ترکیه شدیم. قرار بود در استانبول باشیم اما وقتی مسافت محل تمرین تا هتل اسکان را دیدم درخواست تغییر محل اردو را داشتم که آقای درویش در عرض دو سه روز تأمین کرد و راهی ارزروم شدیم تا اردوی پیش فصل سه هفته‌ای خیلی خوب داشته باشیم.

سرمربی پرسپولیس درباره انتخاب دستیاران خود افزود: طبیعی است با تغییر سرمربی برخی دستیاران او هم رفتند اما آقای باقری و خانبان با ماندن خود خیلی به من کمک کردند و بسیار همراهی می‌کنند. آقای پیروانی نیز به عنوان یکی از بادانش‌ترین مربیان حضور یافت؛ مربیان بدنساز و مربی گلرهای خیلی خوبی هم گرفتیم اما باز هم دستیار خارجی می‌خواهم ولی روی آن دقت نظر داریم. چون جنگ ۱۲ روزه رخ داد نتوانستند بیایند.

هاشمیان درباره انتقاد از لیست بازیکنان تیم به دلیل عدم توازن در پست‌ها گفت: وقتی من آمدم، خریدهای خیلی خوبی انجام شد. بازیکنان خیلی خوبی گرفتیم که به ما خیلی کمک می‌کنند اما باید در برخی پست‌ها تقویت شویم اما بی محابا و تحت فشار هیچ تصمیمی نمی‌گیریم. هواداران تحت تأثیر قرار نگیرند.

سرمربی سرخپوشان در خصوص عدم تمایل به همکاری با سردار دورسون گفت: مربیگری موضوع سلیقه‌ای است که شاید یک مربی بازیکنان دیگری بخواهد. خوشبختانه بازیکنانی داریم که در پست‌های مختلف توانایی بازی دارند. درباره مسائل خصوص نقل و انتقالاتی بهتر است اتفاقات رقم بخورد و سپس اعلام کنیم. امروز هم به دورسون بازی دادیم و هر تصمیمی بگیریم هیچ جنبه شخصی ندارد.

او تاکید کرد: تحت تأثیر فشار فضای مجازی و علایق دیگران قرار نمی‌گیریم. از آقای ابرقویی که آمده است بسیار راضی هستم. خیلی خوب در تمرینات جا افتاده است.

هاشمیان درباره لیست مازاد پرسپولیس در فاصله یک هفته مانده به شروع لیگ برتر تاکید کرد: امیدوارم با توجه به اتفاقات افتاده، دست ما برای جذب بازیکن بازتر شود. سرنوشت بازیکن خیلی مهم است اما الان در مسئولیتی هستم که آینده فنی تیم بر عهده من است. هیچ یک از تصمیماتم شخصی نیست.

او در خصوص احتمال جدایی وحید امیری خاطرنشان کرد: وحید امیری و احمد نورالهی در زمانی که مربی تیم ملی ایران بودم یکی از بهترین بازیکنان از لحاظ شخصیتی بودند که من در طول دوران حرفه‌ای‌ام دیده‌ام. تمام اینها مسائل خصوصی فوتبال است.