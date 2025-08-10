راهکار هاشمیان برای حل ترافیک خط میانی پرسپولیس؛ بازیکنان راضی هستند!

به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک شدید بازیکنان در خط میانی، به‌ویژه در پست وینگر، باعث شد وحید هاشمیان برای حل مشکل کمبود مدافع کناری دست به تغییر پست بزند. بر همین اساس، سرمربی سرخپوشان در دو هفته اخیر فرشاد احمدزاده را به عنوان مدافع چپ آزمایش کرده تا این بازیکن بتواند وظایف تدافعی و هجومی را همزمان مدیریت کند.

هاشمیان با این تصمیم، دیگر دغدغه جذب بازیکن جدید برای جناح چپ را ندارد و حتی بازیکنانی که قرار بود از تیم کنار گذاشته شوند، حالا در پست‌های تدافعی به کار گرفته خواهند شد. با این حال، کمبود مدافع میانی همچنان پابرجاست و سرمربی پرسپولیس به شدت به دنبال جذب یک مدافع مرکزی است.

در حال حاضر تنها مرتضی پورعلی‌گنجی و محمدحسین کنعانی‌زادگان مدافعان تخصصی وسط پرسپولیس هستند و در صورت مصدومیت هر کدام، سرخپوشان ناچار خواهند بود از بازیکنان جوانی چون سهیل صحرایی یا علیرضا همایی‌فرد استفاده کنند. این موضوع احتمال خرید مدافع جدید را همچنان در دستور کار باشگاه نگه داشته، هرچند ممکن است زمان جذب او به تعویق بیفتد.

از سوی دیگر بازیکنان پرسپولیس نیز در تمرینات روزهای اخیر نسبت به تغییر پست‌های خود از هافبک به دفاع استقبال کردند تا نشان دهند در آخرین روزهای نقل و انتقالات تابستانی تمایلی به جدا شدن از تیم ندارند و می‌خواهند لیگ بیست و پنجم را با پیراهن پرسپولیس پشت سر بگذارند.