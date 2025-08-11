انتقال ۷ زائر مصدوم از بیمارستان الحسین کربلا به مرز مهران

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بامداد یکشنبه ۱۹ مرداد، ۷ نفر از زائران ایرانی که در بیمارستان الحسین شهر کربلا بستری بودند، با اتوبوس آمبولانس این جمعیت به مرز بینالمللی مهران منتقل شدند. این عملیات در راستای تسهیل روند درمانی زائران آسیبدیده و با هماهنگی کامل با عوامل اورژانس مستقر در مرز انجام شد.
وی ادامه داد: پس از ورود به خاک ایران، مصدومان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند تا مراحل درمانی آنها در مراکز درمانی داخل کشور ادامه یابد. این اقدام بخشی از طرح گسترده امدادرسانی جمعیت هلالاحمر در ایام اربعین است که با هدف حفظ سلامت زائران و تسریع در ارائه خدمات درمانی صورت میگیرد.
وی اظهار داشت: از آغاز طرح اربعین تا امروز، جمعاً ۱۶۰ نفر از زائران آسیبدیده توسط نیروهای جمعیت هلالاحمر استان ایلام از مرز مهران وارد کشور شدهاند. این تعداد شامل ۱۳۹ مصدوم و ۲۱ فوتی است که خدمات امدادی و درمانی لازم برای آنها ارائه شده است.
جمعیت هلالاحمر استان ایلام با بهرهگیری از ظرفیتهای لجستیکی، نیروهای متخصص و تجهیزات پزشکی، همچنان در آمادهباش کامل برای خدمترسانی به زائران اربعین قرار دارد.
نظر شما