  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۷

آمار تردد زوار اربعین از مرز مهران به ۲ میلیون و ۵۶ هزار نفر رسید

آمار تردد زوار اربعین از مرز مهران به ۲ میلیون و ۵۶ هزار نفر رسید

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: از اول ماه صفر تاکنون آمار تردد زوار اربعین از مرز مهران به ۲ میلیون و ۵۶ هزار نفر رسیده است.

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون (چهارم تا نوزدهم مرداد ماه) مجموع ترددها از مرز بین‌المللی مهران به دو میلیون و ۵۶ هزار و ۲۱۵ نفر رسیده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۶۲۲ هزار و ۶۸۰ نفر ورود ایرانی و یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۹۶۳ نفر خروج زائران ایرانی بوده است.

وی افزود: همچنین ۱۵ هزار و ۶۷۹ نفر از اتباع خارجی وارد کشور و ۲۴ هزار و ۸۹۳ نفر نیز از کشور خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با بیان اینکه مرز مهران همچنان پرترددترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین است، ادامه داد: روند بازگشت زائران با مدیریت و کنترل مناسب در حال انجام است.

کد خبر 6557034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها