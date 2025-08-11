آمار تردد زوار اربعین از مرز مهران به ۲ میلیون و ۵۶ هزار نفر رسید

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون (چهارم تا نوزدهم مرداد ماه) مجموع ترددها از مرز بین‌المللی مهران به دو میلیون و ۵۶ هزار و ۲۱۵ نفر رسیده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۶۲۲ هزار و ۶۸۰ نفر ورود ایرانی و یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۹۶۳ نفر خروج زائران ایرانی بوده است.

وی افزود: همچنین ۱۵ هزار و ۶۷۹ نفر از اتباع خارجی وارد کشور و ۲۴ هزار و ۸۹۳ نفر نیز از کشور خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با بیان اینکه مرز مهران همچنان پرترددترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین است، ادامه داد: روند بازگشت زائران با مدیریت و کنترل مناسب در حال انجام است.