ترافیک در محورهای منتهی به مرز مهران روان است

سردار حسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اوجگیری بازگشت زائران به میهن اسلامی، نسبت به افزایش نگرانیها در خصوص رانندگی زائران خسته و خوابآلود هشدار دادهایم.
وی با تأکید بر لزوم استراحت کافی پیش از ادامه مسیر، از پیشبینی مواکب استراحت در طول مسیرهای بازگشت خبر داد و از زائران درخواست کرد از این امکانات استفاده کرده و از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کنند تا سفری ایمن را به پایان برسانند.
سردار مومنی همچنین به مدیریت ترافیک در استان اشاره کرد و گفت: ترافیک در استان کاملاً مدیریت شده و با وجود پرحجم بودن در برخی مواقع، روان است. هیچ گره ترافیکی نداشتیم.
وی افزود: تعداد مجروحان حوادث رانندگی در استان کاهشی بوده و در کل کشور نیز آمار مجروحان روند نزولی داشته است.
وی اضافه کرد: آمار فوتیهای مربوط به زائران در کل کشور کاهشی بوده، اما در این استان تا روز گذشته روند افزایشی داشته که از امروز به بعد در حال کاهش است.
نظر شما