ترافیک در محورهای منتهی به مرز مهران روان است

سردار حسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اوج‌گیری بازگشت زائران به میهن اسلامی، نسبت به افزایش نگرانی‌ها در خصوص رانندگی زائران خسته و خواب‌آلود هشدار داده‌ایم.

وی با تأکید بر لزوم استراحت کافی پیش از ادامه مسیر، از پیش‌بینی مواکب استراحت در طول مسیرهای بازگشت خبر داد و از زائران درخواست کرد از این امکانات استفاده کرده و از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کنند تا سفری ایمن را به پایان برسانند.

سردار مومنی همچنین به مدیریت ترافیک در استان اشاره کرد و گفت: ترافیک در استان کاملاً مدیریت شده و با وجود پرحجم بودن در برخی مواقع، روان است. هیچ گره ترافیکی نداشتیم.

وی افزود: تعداد مجروحان حوادث رانندگی در استان کاهشی بوده و در کل کشور نیز آمار مجروحان روند نزولی داشته است.

وی اضافه کرد: آمار فوتی‌های مربوط به زائران در کل کشور کاهشی بوده، اما در این استان تا روز گذشته روند افزایشی داشته که از امروز به بعد در حال کاهش است.