برپایی موکب و پایگاه فرهنگی کودکان در مرز بین المللی مهران

فاطمه رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر از میزبانی این مجموعه در چهارمین سال پیاپی از زائران امام حسین (ع) خبر داد.

وی ادامه‌داد: در اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری پایگاه فرهنگی ویژه زائران آقا اباعبدالله الحسین با هم فکری و هم اندیشی همکاران ستادی در اداره مرکزی کانون انجام شده است.

وی گفت: کانون پرورش فکری استان ایلام همچون چهار سال گذشته با برگزاری موکب و پایگاه فرهنگی در مرز بین المللی مهران به زائران خدمات فرهنگی و هنری و ادبی و… ارائه داده و امسال نیز با استقرار در این مرز به همراه مربیان متعهد و پرتلاش در خدمت زائران عتبات عالیات هستیم.

وی بیان کرد: تعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام با ادارات و سازمان‌های دولتی و مردم نهاد تأثیر مناسبی بر تسریع فعالیت‌ها و اقدامات مورد نظر گذاشته و ما از این فرصت تعامل ی در پیشبرد اهداف کانون در اربعین و اجزای فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ادبی بهره می بریم.

رستگار ضمن تقدیر از تلاش‌های موثر و ارزشمند همکاران ستادی و مراکز ق قفل فرهنگی هنری کانون گفت: خوشبختانه همکاران متعهد و پرتلاش مجموعه همچون گذشته پای کار آقا امام حسین (ع) هستند و شبانه روز به زائران خدمات فرهنگی، اهدای دست سازه‌های اربعین، دلنوشته های ادبی، اهدای کتاب‌های عاشورایی، چاپ سربند، ارائه می‌دهند.