مهران کانون عشق و میزبانی در مسیر اربعین حسینی؛آخرین اخبار مرز

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی مرز مهران بار دیگر به یکی از پرترددترین گذرگاه‌های کشور تبدیل شده، زائران از اقصی نقاط ایران و کشورهای همسایه با شور و اشتیاقی وصف‌ناشدنی وارد این مرز می‌شوند تا مسیر پیاده‌روی به سوی کربلا را آغاز کنند؛ در واقع مهران در این روزها شاهد حضور میلیونی عاشقان اهل بیت است که با دل‌هایی سرشار از عشق و ارادت قدم در راه زیارت سیدالشهدا می‌گذارند.

همزمان با افزایش ورود زائران مردم استان ایلام به ویژه ساکنان شهر مهران با تمام توان در حال خدمت‌رسانی و میزبانی از مهمانان اربعین هستند، در این خصوص موکب‌های مردمی در سطح شهر و مسیرهای منتهی به مرز فعال شده‌اند و خدمات متنوعی از جمله اسکان، تغذیه، درمان و راهنمایی زائران را ارائه می‌دهند؛ باید گفت این میزبانی گسترده با مشارکت نهادهای دولتی و گروه‌های مردمی شکل گرفته و جلوه‌ای از همدلی و ایمان را به نمایش گذاشته است.

فضای شهر مهران نیز در این ایام حال و هوایی متفاوت دارد، خیابان‌ها مملو از زائرانی‌ست که با پرچم‌های عزاداری و لباس‌های مشکی در مسیر حرکت‌اند، صدای نوحه و مداحی در سراسر شهر شنیده می‌شود و کودکان و نوجوانان با شور و نشاط در کنار بزرگ‌ترها به استقبال زائران می‌روند، این شور و شوق عمومی مهران را به نمادی از عشق و ارادت مردم ایران به اهل بیت تبدیل کرده است‌.

در کنار خدمات مردمی دستگاه‌های اجرایی نیز با بسیج امکانات در حال پشتیبانی از روند عبور زائران هستند، نیروهای امدادی خدمات بهداشتی و امنیتی به صورت شبانه‌روزی در مرز مهران مستقر شده‌اند تا ضمن حفظ نظم و سلامت زائران شرایطی ایمن و آرام برای عبور آنان فراهم کنند، هماهنگی میان نهادهای مختلف موجب تسهیل در روند تردد و افزایش رضایت زائران شده است.

اربعین امسال در مهران نه تنها یک رویداد مذهبی بلکه جلوه‌ای از وحدت ملی و همبستگی اجتماعی است، زیرا حضور گسترده مردم ایلام در خدمت‌رسانی به زائران نشان‌دهنده عمق باور دینی و فرهنگ میزبانی در این منطقه است، از سوی دیگر مهران در این روزها به نقطه‌ای از اتصال میان دل‌های عاشق تبدیل شده و هر قدم زائر در این مسیر با دعای میزبان همراه می‌شود.

حال و هوای مرز مهران

سید محمد حسینی زائر اهل تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من برای پنجمین سال متوالی از مسیر مهران راهی کربلا می‌شوم و هر بار که قدم به این خاک می‌گذارم حس می‌کنم وارد سرزمینی مقدس شده‌ام، مهران برای من فقط یک مرز نیست بلکه نقطه‌ای‌ست که دل‌ها از آن عبور می‌کنند و به مقصد عشق می‌رسند، مردم این منطقه با چنان صفا و محبتی پذیرای زائران هستند که گویی میزبانان حرم‌اند.

وی افزود: امسال با وجود گرمای شدید و ازدحام جمعیت هیچ‌گونه کمبودی در خدمات احساس نکردم، موکب‌ها با نظم و دقت در حال خدمت‌رسانی هستند و نیروهای امدادی و انتظامی نیز با صبر و احترام در کنار زائران حضور دارند، این هماهنگی و همدلی نشان می‌دهد که اربعین فقط یک مناسبت مذهبی نیست بلکه یک جریان فرهنگی و اجتماعی عمیق است.

زهرا احمدی زائر اهل تهران به خبرنگار مهر گفت: از لحظه‌ای که وارد مهران شدم حس امنیت و آرامش تمام وجودم را فرا گرفت، مردم ایلام با روی گشاده و دل‌های بزرگ از ما استقبال کردند و در هر قدمی که برداشتیم نشانه‌ای از عشق و ایمان دیدیم، موکب‌ها نه فقط محل استراحت بلکه پناهگاه‌هایی هستند که در آنها محبت و احترام موج می‌زند.

وی افزود: در مسیر حرکت به سوی مرز با کودکانی روبه‌رو شدم که با پرچم‌های یا حسین به استقبال آمده بودند و این صحنه‌ها برای من از هزاران خط نوشته تأثیرگذارتر بود، اربعین در مهران جلوه‌ای از وحدت و عشق است و من افتخار می‌کنم که بخشی از این حرکت عظیم هستم.

فعالیت ۲۴ ساعته مواکب

حاج علی مرادی فعالان موکب در مهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما از یک ماه قبل برای برپایی موکب برنامه‌ریزی کرده‌ایم و با کمک اهالی محل و خیرین توانسته‌ایم خدمات متنوعی از جمله اسکان، تغذیه و درمان را برای زائران فراهم کنیم؛ امسال با توجه به افزایش جمعیت تلاش کردیم ظرفیت موکب را دو برابر کنیم تا هیچ زائری بدون خدمت نماند.

وی افزود: در این ایام شبانه‌روز در حال فعالیت هستیم و خستگی برای ما معنا ندارد، وقتی لبخند رضایت را در چهره زائران می‌بینیم تمام سختی‌ها فراموش می‌شود، خدمت به زائر امام حسین افتخاری‌ست که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست و ما این مسیر را با دل و جان ادامه می‌دهیم.

سمیه رضایی فعال فرهنگی در موکب بانوان مهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در موکب بانوان تلاش کرده‌ایم فضایی امن و آرام برای خواهران زائر فراهم کنیم، خدمات مشاوره فرهنگی و مذهبی نیز در کنار خدمات رفاهی ارائه می‌شود تا زائران بتوانند با آمادگی روحی بیشتری مسیر زیارت را طی کنند.

وی با بیان اینکه استقبال بانوان از این موکب بسیار چشمگیر بوده، افزود: فضای مهران در ایام اربعین سرشار از معنویت و همدلی‌ست و بانوان ایلامی با حضور فعال خود نقش مهمی در این جریان دارند، از پخت غذا تا خدمات بهداشتی همه با مشارکت زنان منطقه انجام می‌شود و این نشان‌دهنده جایگاه والای بانوان در فرهنگ خدمت‌رسانی حسینی است.

استقبال زائران از مرز مهران

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران در روزهای منتهی به اربعین حسینی به یکی از پرترددترین گذرگاه‌های کشور تبدیل شده و استان ایلام با بسیج کامل ظرفیت‌های اجرایی و مردمی در حال خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران است.

کرمی با اشاره به فضای معنوی حاکم بر مهران افزود: حضور گسترده زائران از سراسر کشور جلوه‌ای بی‌نظیر از عشق و ارادت به اهل بیت را رقم زده و مهران در این ایام نه فقط یک نقطه‌ی عبور بلکه نمادی از همدلی و ایمان ملی است که در آن خدمت بی‌منت و استقبال گرم از زائران جریان دارد.

وی افزود: مردم ایلام به ویژه اهالی مهران با روحیه‌ای مثال‌زدنی در حال پذیرایی از زائران هستند و موکب‌های مردمی با مشارکت گسترده جوانان بانوان و خیرین در حال ارائه خدمات متنوعی از جمله اسکان تغذیه درمان و راهنمایی زائران هستند.

کرمی با تأکید بر رضایت زائران از روند خدمات‌رسانی گفت: نظم و سرعت در ارائه خدمات موجب آرامش خاطر زائران شده و فضای عمومی شهر مهران در این ایام حال و هوایی متفاوت دارد و صحنه‌هایی از عشق و همبستگی در جای‌جای شهر دیده می‌شود که بیانگر فرهنگ عمیق خدمت‌رسانی در استان ایلام است.

کرمی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای جمعیت ورودی به مرز مهران تمامی تمهیدات لازم برای تردد روان و ایمن زائران اتخاذ شده و زیرساخت‌های ارتباطی مسیرهای منتهی به مرز تقویت شده است.

وی با اشاره به استقرار شبانه‌روزی نیروهای امدادی انتظامی و خدماتی در منطقه گفت: امنیت کامل برقرار است و زائران با آرامش خاطر در حال عبور از مرز هستند.

استاندار ایلام همچنین اعلام کرد: تا این لحظه بیش از یک میلیون نفر از مرز مهران عبور کرده‌اند و این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه مهران در مسیر پیاده‌روی اربعین و اعتماد زائران به ظرفیت‌های استان ایلام است.

وضعیت ترافیک در محورهای منتهی به مرز مهران

جانشین پلیس راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اوج‌گیری بازگشت زائران به میهن اسلامی، نسبت به افزایش نگرانی‌ها در خصوص رانندگی زائران خسته و خواب‌آلود هشدار داده‌ایم.

سردار حسن مؤمنی با تأکید بر لزوم استراحت کافی پیش از ادامه مسیر، از پیش‌بینی مواکب استراحت در طول مسیرهای بازگشت خبر داد و از زائران درخواست کرد از این امکانات استفاده کرده و از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کنند تا سفری ایمن را به پایان برسانند.

سردار مؤمنی همچنین به مدیریت ترافیک در استان اشاره کرد و گفت: ترافیک در استان کاملاً مدیریت شده و با وجود پرحجم بودن در برخی مواقع، روان است. هیچ گره ترافیکی نداشتیم.

وی افزود: تعداد مجروحان حوادث رانندگی در استان کاهشی بوده و در کل کشور نیز آمار مجروحان روند نزولی داشته است.

وی اضافه کرد: آمار فوتی‌های مربوط به زائران در کل کشور کاهشی بوده، اما در این استان تا روز گذشته روند افزایشی داشته که از امروز به بعد در حال کاهش است.

آخرین وضعیت آمار تردد از مرز مهران

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون (چهارم تا نوزدهم مرداد ماه) مجموع ترددها از مرز بین‌المللی مهران به دو میلیون و ۵۶ هزار و ۲۱۵ نفر رسیده است.

سیدزاهدین چشمه خاور ادامه داد: از این تعداد، ۶۲۲ هزار و ۶۸۰ نفر ورود ایرانی و یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۹۶۳ نفر خروج زائران ایرانی بوده است.

وی افزود: همچنین ۱۵ هزار و ۶۷۹ نفر از اتباع خارجی وارد کشور و ۲۴ هزار و ۸۹۳ نفر نیز از کشور خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با بیان اینکه مرز مهران همچنان پرترددترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین است، ادامه داد: روند بازگشت زائران با مدیریت و کنترل مناسب در حال انجام است.