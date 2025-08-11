۳ چالش اصلی روستای سعد آباد گرمسار در دست پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح دوشنبه در نشست اعضای شورای اسلامی روستا و خیران روستای سعدآباد بخش مرکزی به میزبانی فرمانداری گرمسار با بیان اینکه برای رفع مشکلات حوزه روستاها تلاش می‌شود، ابراز داشت: هدف از این اقدامات ایجاد رونق اقتصادی و بهبود زیر ساخت روستاها است.

وی از پیگیری برای رفع چالش‌های مهم روستای سعد آباد خبر داد و افزود: آسفالت جاده روستا، گازرسانی به واحد تولیدی واحد بهره‌برداری شده پسته داخل روستا و همچنین رفع مشکل چاه آب کشاورزی در دست پیگیری است.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه سیاست دولت نیز گره گشایی از مشکلات روستاها است، ابراز داشت: به این منظور حضور میدانی رؤسای ادارات و نهادها برای حل چالش‌ها در روستاهای گرمسار ضروری است.

همتی با بیان اینکه خیران و مردم هر منطقه بر توسعه و آبادانی مربوط به همان محدوده می‌توانند اثر گذار باشند، تصریح کرد: این نقش در روستای سعد آباد مطلوب بوده است.

وی افزود: به این منظور توسعه و آبادانی همه روستاهای گرمسار در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب ضمن کمک به ماندگاری مردم و پیشگیری از مهاجرت بی رویه رضایت‌مندی مردم ساکن این نواحی را از خدمات شاهد باشیم.