علی همتی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای اربعین حسینی در شهرستان گرمسار بیان کرد: برنامههای ویژهای از سوی نهادهای مرتبط در اربعین سال جاری تدارک دیده شده که بخشی از آنها با استقبال خوب مردم برگزار شده است.
وی از استقبال گسترده مردم گرمسار از برنامههای ویژه اربعین در فضای حقیقی و مجازی خبر داد و افزود: شاهد برگزاری پویشها و برنامههای معنوی خوبی در ایام اربعین در این شهرستان هستیم.
فرماندار گرمسار همچنین از برنامهریزی برگزاری مراسم معنوی پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در نقاط مختلف شهرستان خبر داد.
همتی همچنین برپایی موکبهای اربعین حسینی را دیگر برنامه این شهرستان دانست و افزود: امسال در کنار موکبهای اربعین و موکبهایی که در داخل شهر گرمسار و ایوانکی برپا شده تلاش کردیم تا موکبهایی را هم برای پذیرایی زائران رضوی و حسینی در بیرون شهر داشته باشیم
وی با بیان اینکه موکب روستای حاجی آباد با هدف اسکان و پذیرایی از زائران اربعین با ظرفیت پذیرایی ۳۰۰ پرس غذا از جمله موکبهای شاخص شهرستان گرمسار است گفت: یک موکب دیگر نیز در مسیر عوارضی قم به گرمسار به صورت شبانه روزی به زائران رضوی و حسینی خدمات میدهد
