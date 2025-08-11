پیام محوری اربعین ضداستکباری است؛ سوگواری تاریخی اعتراض به ظلم جهانی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - دانیال قنبری: اربعین نمونه‌ای زنده و بی‌نظیر از ترکیب دین، فرهنگ، اجتماع و سیاست است که پیام عدالت‌خواهی، مقاومت در برابر ظلم و همزیستی مسالمت‌آمیز را به عنوان نیرویی نرم، در سطح گسترده و فراتر از مرزها انتقال می‌دهد که این پدیده نه تنها ظرفیت ایجاد ثبات و همگرایی در منطقه را دارد، بلکه به عنوان الگویی برای تحقق وحدت و صلح جهانی نیز شناخته می‌شود.

در واقع وقتی به ماهیت و پیام راهپیمایی اربعین نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم چرا دشمنان اسلام و جبهه مقاومت با این پدیده این‌قدر مشکل دارند و از هر راهی برای تضعیف یا تحریف آن استفاده می‌کنند.

اربعین فقط یک مناسک مذهبی صرف نیست؛ یک تجمع میلیونی بی‌نظیر است که بدون دعوت رسمی، بدون حمایت دولتی و کاملاً خودجوش، هر سال در دل منطقه‌ای بحرانی اتفاق می‌افتد و این یعنی ظهور قدرتی از بطن مردم که نه از بالا مدیریت می‌شود، نه قابل مهار رسانه‌ای است و نه در چارچوب‌های سیاست‌ورزی مرسوم می‌گنجد و چنین پدیده‌ای برای دشمنان، به‌ویژه قدرت‌های استکباری و صهیونیستی، یک تهدید واقعی است؛ نه یک تهدید نظامی، بلکه یک تهدید تمدنی.

در سطح شیعیان، اربعین یادآور یک هویت مشترک، یک روایت بزرگ از مقاومت در برابر ظلم و باوری ریشه‌دار است و در مرکز این حرکت عظیم، شخصیت امام حسین (ع) و پیام جهانی او قرار دارد؛ پیامی که هم ریشه در وحی الهی دارد و هم ناظر به دغدغه‌های همیشگی بشر چون عدالت، آزادی، مبارزه با ظلم، کرامت انسانی و عبودیت خداوند است.

در یک کلام، اربعین تجسم عینی اسلام ناب محمدی (ص) است؛ اسلامی که می‌خواهد انسان را آزاد، جامعه را بیدار، و امت را متحد کند. دشمنان با این اسلام مشکل دارند، نه با مراسم و مناسک صرفاً فردی و به همین دلیل، تلاش می‌کنند اربعین را بی‌خطر، خنثی و بی‌تأثیر جلوه دهند یا اساساً نادیده بگیرند، اما حقیقت این است که به حول و قوه الهی اربعین هر سال پررنگ‌تر، جهانی‌تر و تأثیرگذارتر از قبل ظاهر می‌شود که در هر گام به عنوان جلوه‌ای از تمدن مهدوی «عج» در عصر ظهور ما را به ظهور حضرتش نزدیک‌تر می‌کند.

رمز این وحدت عشق و محبت به امام حسین علیه‌السلام و ایمان به هدف و پیام ایشان است و این راهپیمایی که در واقع تجربه‌ای مشترک از حضور، خدمت، دعا و هم‌دلی است، حس «امت واحده شیعه» را فراتر از مرزهای جغرافیایی، زبانی و قومی، بازسازی می‌کند.

چرا دشمنان اسلام و جبهه مقاومت همواره سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن یا مقابله با اربعین دارند؟

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی خوش صحبت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چرا دشمنان اسلام و جبهه مقاومت همواره سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن یا مقابله با اربعین دارند؟ اظهار کرد: اولاً، اربعین تمام معادلات آن‌ها در حوزه فرهنگ‌سازی، هویت‌زدایی و تفرقه‌افکنی را به هم می‌زند و دشمنان سال‌هاست تلاش می‌کنند هویت امت اسلامی را تکه‌تکه و شکسته کنند؛ با برجسته‌سازی اختلافات قومی و مذهبی، با ترویج سبک زندگی غربی، با پراکندن بذر ناامیدی و بی‌تفاوتی، ولی در اربعین، میلیون‌ها انسان از نژادها و ملت‌های مختلف، با زبان‌ها و لباس‌های گوناگون، در کنار هم راه می‌روند و با یک پیام واحد فریاد می‌زنند: «لبیک یا حسین» و این یعنی وحدت، یعنی عزت، یعنی بازگشت به هویت اصیل اسلامی.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) بیان کرد: از طرف دیگر، اربعین الگویی مردمی از خدمت، ایثار، برادری و معنویت ارائه می‌دهد که با نظام ارزشی غرب مدرن کاملاً در تضاد است و در دنیایی که همه چیز بر مبنای منفعت، رقابت و مصرف‌گرایی تعریف می‌شود، صحنه‌ای مثل موکب‌های اربعین، که در آن فقیر و غنی، زن و مرد، شیعه و سنی، دست‌به‌دست هم خدمت می‌کنند، برای دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای غرب، یک تهدید هویتی محسوب می‌شود. به همین دلیل، سعی می‌کنند یا آن را سانسور کنند، یا تحریف، یا با اتهاماتی مثل «افراط‌گرایی مذهبی» یا «سیاست‌زدگی» لکه‌دار کنند.

وی ابراز کرد: ثانیاً، پیام محوری اربعین، ضد ظلم و ضد استکبار است و یادآوری مظلومیت امام حسین، نه‌فقط یک سوگواری تاریخی، بلکه یک اعتراض جهانی به ظلم امروز است؛ به اشغالگری صهیونیسم، به تحریم‌ها وتبعیض‌های ظالمانه، به نژادپرستی، به توهین به مقدسات، به حمایت غرب از دیکتاتورهای منطقه و از نگاه استکبار، چنین راهپیمایی‌ای، یک تظاهرات تمدنی علیه پروژه‌های سلطه آن‌هاست.

استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: همچنین باید توجه داشت که اربعین، به شکل مستقیم، تقویت‌کننده جبهه مقاومت در منطقه است، یعنی هم از نظر معنوی، هم از نظر ارتباطات مردمی، و هم از نظر بازسازی اعتماد اجتماعی. دشمنان خوب فهمیده‌اند که اگر این پیوند مردمی عمیق‌تر شود، دیگر فقط دولت‌ها نیستند که مقاومت می‌کنند، بلکه ملت‌ها وارد میدان شده‌اند. و این یعنی برهم‌خوردن موازنه قدرت در منطقه.

حجت الاسلام والمسلمین خوش صحبت گفت: ثالثاً، اربعین برای ملت‌هایی مثل ایران و عراق، تجربه‌ای از همکاری و همبستگی اجتماعی است؛ نوعی تمرین اجتماعی برای ایثار، انضباط، خدمت‌رسانی، و مشارکت مدنی. دشمن خوب می‌داند که جامعه‌ای که چنین سرمایه اجتماعی عظیمی دارد، سخت‌تر فریب می‌خورد، دیرتر فرو می‌پاشد و بهتر در برابر تهاجم‌های روانی و اقتصادی مقاومت می‌کند. به همین دلیل است که دشمنان سعی می‌کنند اربعین را یا سانسور کنند، یا تحقیر و تحریف.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) تصریح کرد: از سوی دیگر، رسانه‌های معاند تلاش دارند تصویرهای نادرستی از اربعین بسازند: آن را عقب‌مانده، یا متأثر از نگرش‌های سیاسی و حزبی معرفی کنند، یا بگویند مردم مجبور به حضور شده‌اند، یا این حرکت فقط یک مناسک خرافی است. چون می‌دانند اگر نسل جوان مسلمان، معنای این حرکت را به‌درستی درک کند، دیگر تسلیم پروژه‌های ناامیدکننده، منفعت طلبانه یا سکولار نخواهد شد، در حالی که حضور مردمی اربعین، فراتر از مرزهای مذهبی یا سیاسی، یک حقیقت است که نه با سانسور از بین می‌رود و نه با تحقیر، کوچک می‌شود.

وی ادامه داد: حتی تروریسم تکفیری و پروژه داعش هم در سال‌های گذشته به‌نوعی در جهت مقابله با این شکوه شکل گرفت و حذف فیزیکی زائران، ایجاد رعب در مسیرها، بمب‌گذاری، همه تلاش‌هایی بود برای جلوگیری از شکل‌گیری این وحدت جهانی، ولی مردم نشان دادند که با وجود خطرات هم می‌آیند؛ چون حسین بن علی (ع)، فقط یک نام نیست، یک راه است، یک حجت زنده برای آزادی‌خواهان جهان.

حجت الاسلام والمسلمین خوش صحبت خاطرنشان کرد: دشمن از اربعین می‌ترسد، چون مردم را بیدار می‌کند، چون مردم بیدار، دیگر بازیچه رسانه‌های دشمن نمی‌شوند، فریب شعارهای فریبنده را نمی‌خورند و در بزنگاه‌ها، پشت به پشت هم می‌ایستند. این همان چیزی است که جبهه استکبار نمی‌خواهد ببیند و برای همین، با همه ابزارهایش، به مقابله با اربعین برخاسته است.