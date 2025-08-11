استرداد متهم به کلاهبرداری ۱۶۷ هزار دلاری به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهار داشت: بر اساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس بین‌الملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم به عنوان مهندس فناوری ارتباطات و اطلاعات( IT ) در شرکت مالباخته، با بهره‌گیری از موقعیت شغلی و اعتماد کارفرما، مبادرت به جعل اوراق مناقصه مرتبط با بخش نمایندگی امور پناهندگان یکی از سازمان‌های بین‌المللی نموده و از این طریق مبلغ ۱۶۷ هزار دلار را تحصیل و از کشور متواری می‌شود.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بین‌الملل فرا جا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

سردار کریمی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فرا جا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی در جهت ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشورهای همسایه دستگیر شد.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بین‌الملل فرا جا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و تحویل مرجع قضائی مربوطه گردید.