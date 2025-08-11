باند جعل اسکناس در ملایر متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی با اشاره به کشف باند جعل و توزیع چک‌پول‌های جعلی و کشف ۴۰۰ میلیارد ریال چک‌پول تقلبی با تلاش مأموران پلیس امنیت عمومی اظهار کرد: در راستای مقابله با مخلان امنیت اقتصادی، مأموران پلیس امنیت عمومی با اشراف اطلاعاتی از فعالیت مجرمانه چهار نفر در زمینه توزیع پول‌های جعلی مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از چندین روز اقدام فنی و تخصصی، متهمان را که با یک دستگاه خودروی سواری پژو و در پوشش خانوادگی از مبدأ استان کرمانشاه به مقصد استان اصفهان در حال تردد بودند، شناسایی و در یکی از محورهای مواصلاتی با شیوه‌های خاص پلیسی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر تصریح کرد: در بازرسی از خودروی مذکور، ۴۰۰ میلیارد ریال چک‌پول جعلی یک‌میلیون ریالی کشف و دو مرد و دو زن در این رابطه دستگیر شدند.

سرهنگ ساکی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، بر لزوم هوشیاری صاحبان کسب‌وکار و مدیران واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: شهروندان هنگام دریافت وجه نقد باید به ویژگی‌های امنیتی اسکناس‌ها و چک‌پول‌های رایج کشور توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را فوراً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.