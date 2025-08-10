شهاب سنگی قدیمی تر از زمین سقف یک خانه را سوراخ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، شاهدان این رویداد هنگامیکه یک گلوله آتش در آسمان ظاهر شد، شگفت زده شدند. بخش هایی از شهاب سنگ روی سقف خانه ای در جنوب آتلانتا افتاد و پس از ایجاد سوراخی به اندازه یک توپ گلف در سقف، روی کف خانه سقوط کرد.

اسکات هریس محقق دانشگاه جورجیا مشغول بررسی این قطعات بوده و معتقد است شهاب سنگ ۴.۵۶ میلیارد سال قبل به وجود آمده است. این در حالی است که عمر زمین ۴.۵۴۳ میلیارد سال تخمین زده می شود.

هریس در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: این شهاب سنگ خاص که وارد اتمسفر زمین شده، قبل از آنکه با سطح سیاره برخورد کند، تاریخچه ای طولانی داشته، برای درک این موضوع ما باید سنگ را بررسی و مشخص می کنیم به کدام دسته از سیارک ها تعلق دارد.

او و همکارانش از میکروسکوپ نوری و الکترونی برای تحلیل قطعات شهاب سنگ استفاده کردند که به اعتقاد آن از نوع کندریت معمولی با فلز اندک است.

وی در این باره می گوید: شهاب سنگ به گروهی از سیارک ها در کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری تعلق دارد. ما معتقدیم این سنگ در نتیجه درهم شکستن یک سیارک بسیار بزرگتر حدود ۴۷۰ میلیون سال قبل به وجود آمده است. اما طی این فروپاشی برخی از قطعات وارد مدارهایی شدند که از مدار زمین می گذرد و اگر آنها مدت زمانی طولانی در این وضعیت بمانند، مدارشان دور خورشید و مدار زمین دور خورشید در یک مکان و یک لحظه خاص در زمان تلاقی می کند.

به گفته صاحب خانه صدا و ارتعاش برخورد شهاب سنگ مشابه صدای شلیک گلوله از فاصله نزدیک بود. او همچنان گرد وغبار فضایی ناشی از این برخورد را در گوشه و کنار خانه اش پیدا می کند.