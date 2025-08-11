  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

غرق‌شدگی دو نوجوان در گودال سیلابی کهنوج

غرق‌شدگی دو نوجوان در گودال سیلابی کهنوج

کهنوج-دو نوجوان ۱۶ و ۱۸ ساله کهنوجی به علت شنا در یک گودال پرآب ناشی از بارندگی‌های اخیر، جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو نوجوان ۱۶ و ۱۸ ساله از روستای ناصرآباد کهنوج به علت شنا در یک گودال پرآب ناشی از بارندگی‌های اخیر، جان خود را از دست دادند.

امین شریفی، مسئول آتش‌نشانی شهرستان کهنوج، اعلام کرد که این دو نوجوان در گودالی که پس از سیلاب‌های اخیر پر از آب گل‌آلود شده بود، غرق شدند.

وی هشدار داد که این گودال‌ها به دلیل عمق و گل‌آلود بودن، حالت باتلاقی داشته و به سرعت افراد را به داخل می‌کشند.

عملیات جستجو با همکاری تیم غواصی آتش‌نشانی و هلال احمر از شب گذشته آغاز شد و پس از ۶ ساعت، پیکر این دو نوجوان در ساعت یک بامداد دوشنبه کشف شد.

شریفی از مردم خواست از شنا در گودال‌های سیلابی به‌شدت پرهیز کنند، زیرا این مکان‌ها به‌رغم ظاهر آرام، بسیار مرگبار هستند.

کد خبر 6557184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها