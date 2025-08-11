به گزارش خبرگزاری مهر، دو نوجوان ۱۶ و ۱۸ ساله از روستای ناصرآباد کهنوج به علت شنا در یک گودال پرآب ناشی از بارندگیهای اخیر، جان خود را از دست دادند.
امین شریفی، مسئول آتشنشانی شهرستان کهنوج، اعلام کرد که این دو نوجوان در گودالی که پس از سیلابهای اخیر پر از آب گلآلود شده بود، غرق شدند.
وی هشدار داد که این گودالها به دلیل عمق و گلآلود بودن، حالت باتلاقی داشته و به سرعت افراد را به داخل میکشند.
عملیات جستجو با همکاری تیم غواصی آتشنشانی و هلال احمر از شب گذشته آغاز شد و پس از ۶ ساعت، پیکر این دو نوجوان در ساعت یک بامداد دوشنبه کشف شد.
شریفی از مردم خواست از شنا در گودالهای سیلابی بهشدت پرهیز کنند، زیرا این مکانها بهرغم ظاهر آرام، بسیار مرگبار هستند.
