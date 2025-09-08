  1. استانها
ورود قاطع دادستان به بررسی مرگ خودخواسته در جهاد کشاورزی کهنوج

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب کهنوج از تشکیل فوری جلسه شورای تأمین با حضور اعضا و خانواده متوفی پس از وقوع مرگ خودخواسته یک مرد در محوطه جهاد کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان، گفت: پرونده مرگ خودخواسته یک مرد در محوطه اداره جهادکشاورزی کهنوج برای بررسی ابعاد قضائی و شناسایی علل حادثه در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به توضیحات رئیس جهاد کشاورزی و کارشناس این اداره درباره علت مراجعه فرد متوفی افزود: موضوع اصلاح طرح آبیاری تحت فشار دلیل حضور این فرد در جهاد کشاورزی اعلام شده است.

وی خطاب به رئیس جهاد کشاورزی شهرستان تأکید کرد: پرونده این فرد باید به قید فوریت به دادستانی ارسال شود تا تحقیقات قضائی پیرامون علل و زمینه‌های وقوع حادثه آغاز شود.

دادستان کهنوج ضمن تسلیت به خانواده متوفی خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه قصور احتمالی از سوی ادارات متولی، دستگاه قضائی با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد.

قابل ذکر است این مقام قضائی از مردم خواست اخبار را صرفاً از طریق روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، پیگیری کنند.

