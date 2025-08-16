جان باختن یک نفر بر اثر ریزش کوه معدن خان خاتون در بم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح گفت: روز شنبه ٢۵ مرداد ۱۴۰۴ در ساعت ۴:٢٢، گزارش ریزش کوه معدن خان خاتون و محبوس شدن یک نفر زیر آوار به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: با دریافت گزارش حادثه، یک تیم امداد و نجات به منطقه حادثه اعزام شد و نیروهای هلال احمر پس از ٢ کیلومتر پیمایش در ارتفاعات موقعیت فرد حادثه دیده را شناسایی کردند.

فلاح، ادامه داد: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم و اقدامات پیش بیمارستانی، او را به دامنه کوه انتقال و سپس توسط بالگرد اورژانس به بیمارستان پاستور بم اعزام کردند، اما متأسفانه این فرد در بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.