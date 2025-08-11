به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در دیدار با معاون حمل و نقل و ترافیک و فنی و عمرانی کلانشهر کرج گفت: یکپارچگی حمل و نقل عمومی، ترافیک، آلودگی هوا، مسائل فرهنگی و آموزش مباحث ترافیکی از موضوعات مهمی است که در پایتخت و شهرهای اطراف، نیاز به برنامهریزی و عملکرد منسجم و هماهنگ دارد؛ بهگونهای که همه سازمانها و زیرمجموعههای مربوطه، تحت لوای یک مدیریت واحد به انجام وظایف خود بپردازند و در عین حال از انجام فعالیتهای موازی نیز جلوگیری شود.
دبیر شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ادامه داد: ناهماهنگی و وجود مراکز تصمیمگیری و اجرایی متعدد برای انجام یک کار مشخص در بخش حمل و نقل، در حال حاضر باعث ایجاد چندپارگی و موازیکاری شده و شرایط را به سمت ناپایداری عملکردی سوق داده است.
علیمردانی با تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروه ساماندهی حمل و نقل حومهای تهران تصریح کرد: برای بهبود خدمات، نظم بخشیدن به حمل و نقل، تعامل و تطبیق برنامههای توسعهای پایتخت و شهرستانهای اطراف، کارگروهی باید تشکیل شود تا با بررسی و تحلیل وضعیت موجود، راهکارهای مناسبی برای ارتقای کیفیت و کارایی حمل و نقل در این مناطق ارائه دهد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران افزود: با توجه به برنامههای کلان شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل پاک و توسعه حمل و نقل همگانی، این سازمان آمادگی دارد در موضوعاتی مثل احداث پارکینگ در کنار ایستگاههای مترو و احداث و تجهیز پارکسوارها در سطح مناطق ورودی شهر تهران به شهرداریهای شهرهای اطراف کمک کند.
علیمردانی با بیان اینکه راهکار جدی برای کاهش ترافیک در سطح تهران این است که شهرهای اطراف تهران به سیستم حملونقلی مناسب تجهیز شوند، اظهار کرد: همه شهرهای حومه تهران باید به سامانه منظم حمل و نقل مجهز باشند تا مردم برای رفت و آمد نیاز به ماشین شخصی نداشته باشند و با توجه به ترافیک و هزینههای زیاد خودرو شخصی، با مترو و وسایل حمل و نقل ریلی جابهجا شوند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت استفاده از توان دانشگاهها و مراکز علمی برای حل چالشها و مسائل موجود گفت: این آمادگی وجود دارد که تجربیات علمی این سازمان در استفاده از روشهای نوین مدیریت ترافیک و توسعه حمل و نقل عمومی، در اختیار سایر شهرها قرار گیرد تا از این ظرفیت در جهت توسعه حمل و نقل استان البرز و سایر نقاط اطراف پایتخت بهرهبرداری شود.
توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل عمومی در شهرهای تابعه استانهای تهران و البرز، توسعه حمل و نقل ترکیبی و تشویق و تسهیل استفاده از انواع مختلف حمل و نقل ترکیبی از موارد دیگری بود که در این دیدار مورد تاکید قرار گرفت.
