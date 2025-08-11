به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه و خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار و عرض تسلیت اربعین حسینی بیان کرد: حوزه رسانه و خیر یک حوزه بسیار گسترده و تخصصی است. در خبر نیازمند استعداد ذاتی و هوش خاصی است.

وی ادامه داد: خبر در بعد اول برای عوام است اما در عین حال خواص و کارشناسان مربوطه نیز خبر را مطالعه می‌کنند، پس خبرنگار باید با اشرافیت خاص خبر را دنبال کند.

بابایی گفت: چرا دشمن از خبر هراس دارد؟ جنگ رسانه‌ای از طرف غرب آغاز شده است آیا در راستای یک تهاجم رسانه‌ای نیست؟ برخی مواقع رخدادها به نفع جامعه است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: قدرت رسانه، یک قدرت نرم و اثر بخش است و ارتباط حاکمیت و مردم را تقویت می‌کند.

وی در پایان افزود: شغل خبرنگاری یک شغل پر استرس و خطرناک مطرح می‌شود و سختی آن به وضوح قابل لمس است. ما باید رشته‌های مرتبط با رسانه را گسترش دهیم. باید در حوزه آموزش عالی و تربیت خبرنگاران که به موضوعات بین رشته‌ای تسلط دارند توجه شود. انشاالله ما شاهد همکاری بیشتر با خبرنگاران و اصحاب رسانه باشیم.