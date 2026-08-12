پارلمان لبنان قانون جنجالی عفو عمومی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مجلس نمایندگان لبنان امروز چهارشنبه قانون عفو عمومی را همراه با اصلاحیههای مورد توافق، یعنی کاهش فوق العاده مدت برخی مجازاتها، با رای گیری از طریق بلند کردن دست، تصویب کرد.
قانون عفو عمومی در لبنان یکی از قوانین مناقشه آمیز است، چرا که شماری از نیروهای سیاسی به همراه بازنشستگان نهاد نظامی به دلیل بیم از نجات یافتن عوامل کشتار سربازان ارتش لبنان از مجازات، با آن مخالفت میکنند.
در مقابل، برخی دیگر از نیروهای سیاسی بر آن اصرار میورزند و مدعی هستند که شمار زیادی از بازداشت شدگان بدون هیچ دلیل کیفری یا امنیتی به طور خودسرانه زندانی شدهاند.
همچنین روز گذشته، مجلس نمایندگان لبنان طرح قانون رسانههای جدید را بدون هیچ اصلاحیهای، در میان اعتراض صنفی و فراخوانهایی برای تدوین نقشه راه در برابر آن، تصویب کرد.
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