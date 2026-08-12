به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگوی تلفنی با خانم سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن ضمن تشکر از دیدگاههای مثبت ژاپن نسبت به ضرورت توقف جنگ تأکید کرد که ایران به هیچ وجه دنبال ناآرامی در منطقه نبوده و آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز به ایران و ترور رهبر انقلاب اسلامی و شهادت جمع کثیری از غیرنظامیان از جمله دانش آموزان میناب و تخریب زیرساختهای غیرنظامی موجب بر هم زدن صلح و ثبات در منطقه شدهاند.
رئیسجمهور با بیان اینکه ایران به هیچ وجه خارج از قوانین بینالمللی عمل نکرده و همواره برای بهبود روابط با همسایگان تلاش کرده است، ابراز امیدواری کرد که تلاشهای دیپلماتیک ژاپن برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ثمربخش بوده و مانع از جنایت و جنگافروزی قدرتهای متجاوز در منطقه شود.
نخست وزیر ژاپن نیز در این گفتوگو بر حمایت توکیو از روشهای دیپلماتیک برای پایان جنگ تأکید و آن را در راستای منافع بلندمدت ایران و منطقه توصیف کرد.
تاکئه چی با استقبال از پیشرفت مذاکرات بین ایران و عمان در خصوص تنگهی هرمز ابراز امیدواری کرد که با اتمام موفقیت آمیز مذاکرات، مسیر تردد از تنگهی هرمز هر چه سریعتر بازگشایی شود.
نخست وزیر ژاپن همچنین از رئیسجمهور کشورمان تقاضا کرد تا از نفوذ ایران برای جلوگیری از افزایش تنش در باب المندب استفاده نماید.
در این تماس تلفنی، سران دو کشور اراده ی خود را برای تداوم گفتوگوها و توسعه ی روابط تاریخی دو ملت مورد تأکید قرار دادند.
رئیس جمهور کشورمان گفت: ایران به هیچ وجه به دنبال ناآرامی نبوده و خارج از قوانین بینالمللی عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگوی تلفنی با خانم سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن ضمن تشکر از دیدگاههای مثبت ژاپن نسبت به ضرورت توقف جنگ تأکید کرد که ایران به هیچ وجه دنبال ناآرامی در منطقه نبوده و آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز به ایران و ترور رهبر انقلاب اسلامی و شهادت جمع کثیری از غیرنظامیان از جمله دانش آموزان میناب و تخریب زیرساختهای غیرنظامی موجب بر هم زدن صلح و ثبات در منطقه شدهاند.
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