ترافیک سنگین در محورهای ورودی گیلان؛ مسافران صبوری کنند

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای سفرها در پی فرا رسیدن ۲۸ صفر و ایام پایانی ماه صفر با تسلیت فرارسیدن ۲۸ صفر (سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع))، اظهار کرد: هماکنون در محورهای منتهی به گیلان، بهویژه در آزادراه رشت-قزوین و جاده قدیم، محدوده عوارضی امامزاده هاشم تا پلیس راه، ترافیک بهصورت سنگین و نیمهسنگین گزارش شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با اشاره به افزایش تردد خودروها در مسیرهای ارتباطی استان، گفت: بیشترین حجم ترافیک در محور ورودی از سمت تهران و قزوین به سمت رشت مشاهده میشود و پیشبینی میشود این وضعیت تا ساعات پایانی شب ادامه داشته باشد.
مرادی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، از عجله و شتاب غیرضروری خودداری کرده و با صبوری و رعایت فاصله طولی ایمن، تردد کنند.
وی همچنین به مسافران توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، از وضعیت جوی و ترافیکی محورها از طریق سامانههای اطلاعرسانی راهداری مطلع شوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان در پایان خاطرنشان کرد: همکاران ما در راهداری استان در حالت آمادهباش کامل هستند و با استقرار تیمهای امدادی و گشتهای نظارتی در نقاط پرتردد، تلاش میکنند تا حد امکان روانی ترافیک را حفظ کنند.
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