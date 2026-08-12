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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

ترافیک سنگین در محورهای ورودی گیلان؛ مسافران صبوری کنند

ترافیک سنگین در محورهای ورودی گیلان؛ مسافران صبوری کنند

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از ترافیک سنگین و پرحجم در محورهای ورودی این استان، محدوده قبل از عوارضی امامزاده هاشم تا پلیس راه خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای سفرها در پی فرا رسیدن ۲۸ صفر و ایام پایانی ماه صفر با تسلیت فرارسیدن ۲۸ صفر (سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع))، اظهار کرد: هم‌اکنون در محورهای منتهی به گیلان، به‌ویژه در آزادراه رشت-قزوین و جاده قدیم، محدوده عوارضی امامزاده هاشم تا پلیس راه، ترافیک به‌صورت سنگین و نیمه‌سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به افزایش تردد خودروها در مسیرهای ارتباطی استان، گفت: بیشترین حجم ترافیک در محور ورودی از سمت تهران و قزوین به سمت رشت مشاهده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا ساعات پایانی شب ادامه داشته باشد.

مرادی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، از عجله و شتاب غیرضروری خودداری کرده و با صبوری و رعایت فاصله طولی ایمن، تردد کنند.

وی همچنین به مسافران توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، از وضعیت جوی و ترافیکی محورها از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی راهداری مطلع شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان خاطرنشان کرد: همکاران ما در راهداری استان در حالت آماده‌باش کامل هستند و با استقرار تیم‌های امدادی و گشت‌های نظارتی در نقاط پرتردد، تلاش می‌کنند تا حد امکان روانی ترافیک را حفظ کنند.

کد مطلب 6915071

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