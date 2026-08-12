ترافیک سنگین در محورهای ورودی گیلان؛ مسافران صبوری کنند

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای سفرها در پی فرا رسیدن ۲۸ صفر و ایام پایانی ماه صفر با تسلیت فرارسیدن ۲۸ صفر (سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع))، اظهار کرد: هم‌اکنون در محورهای منتهی به گیلان، به‌ویژه در آزادراه رشت-قزوین و جاده قدیم، محدوده عوارضی امامزاده هاشم تا پلیس راه، ترافیک به‌صورت سنگین و نیمه‌سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به افزایش تردد خودروها در مسیرهای ارتباطی استان، گفت: بیشترین حجم ترافیک در محور ورودی از سمت تهران و قزوین به سمت رشت مشاهده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا ساعات پایانی شب ادامه داشته باشد.

مرادی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، از عجله و شتاب غیرضروری خودداری کرده و با صبوری و رعایت فاصله طولی ایمن، تردد کنند.

وی همچنین به مسافران توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، از وضعیت جوی و ترافیکی محورها از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی راهداری مطلع شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان خاطرنشان کرد: همکاران ما در راهداری استان در حالت آماده‌باش کامل هستند و با استقرار تیم‌های امدادی و گشت‌های نظارتی در نقاط پرتردد، تلاش می‌کنند تا حد امکان روانی ترافیک را حفظ کنند.