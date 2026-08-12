به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان اعلام کرد که قیمت نفت در پی اصرار ایران برای تامین مطالبات خود و توقف جنگ افروزی آمریکایی و صهیونیستی در منطقه و کنترل تنگه هرمز افزایش یافته است. این در حالی است که نقض عهدهای مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی رسیدن به آتش بس طولانی مدت و توافق برای بازگشایی کامل این گذرگاه بر اساس ترتیبات امنیتی مورد توجه ایران را با بن بست مواجه کرده است.

سی‌ان‌ان تأکید کرد قیمت نفت خام برنت حدود ۱ درصد افزایش یافته و به ۸۹.۱۲ دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، نفت خام وست تگزاس با افزایشی مشابه به ۸۳.۴۳ دلار در هر بشکه صعود کرد. نفت برنت در مسیر ثبت ششمین افزایش متوالی روزانه قرار دارد.

قیمت نفت در میان اظهارنظرهای متناقض درباره احتمال دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران، نوسان‌های شدیدی را تجربه کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هر از چند گاهی با طرح ادعای نزدیک بودن به توافق بین دو کشور تلاش می‌کند قیمت جهانی نفت را پایین بیاورد، اما اصرار آمریکا به ادامه تجاوزات خود در منطقه و محاصره دریایی ایران، رسیدن به توافق را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.