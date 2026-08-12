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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

۱۵ کشته و ۳۲ زخمی در واژگونی خودرو در اسماعیلیه مصر

۱۵ کشته و ۳۲ زخمی در واژگونی خودرو در اسماعیلیه مصر

وزارت بهداشت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از واژگونی یک وانت حامل کارگران در استان اسماعیلیه در شمال شرقی مصر، حداقل ۱۵ نفر کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این وزارتخانه اعلام کرد که این آمار اولیه است و افزود که مجروحان برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی منتقل شده‌اند.

طبق این بیانیه، اتاق عملیات بحران و اورژانس وزارتخانه با هماهنگی مقامات بهداشتی محلی، تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند.

در این بیانیه آمده است که خالد عبدالغفار، وزیر بهداشت و جمعیت، دستور داده است که مجروحان بالاترین سطح مراقبت‌های پزشکی را دریافت کنند و وضعیت آنها به طور مداوم تحت نظر باشد.

این وزارتخانه اعلام کرد که تلاش‌ها برای تأیید آمار تلفات و پیگیری وضعیت مجروحان ادامه دارد.

کد مطلب 6915075

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