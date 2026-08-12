۱۵ کشته و ۳۲ زخمی در واژگونی خودرو در اسماعیلیه مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این وزارتخانه اعلام کرد که این آمار اولیه است و افزود که مجروحان برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی منتقل شده‌اند.

طبق این بیانیه، اتاق عملیات بحران و اورژانس وزارتخانه با هماهنگی مقامات بهداشتی محلی، تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند.

در این بیانیه آمده است که خالد عبدالغفار، وزیر بهداشت و جمعیت، دستور داده است که مجروحان بالاترین سطح مراقبت‌های پزشکی را دریافت کنند و وضعیت آنها به طور مداوم تحت نظر باشد.

این وزارتخانه اعلام کرد که تلاش‌ها برای تأیید آمار تلفات و پیگیری وضعیت مجروحان ادامه دارد.