۱۵ کشته و ۳۲ زخمی در واژگونی خودرو در اسماعیلیه مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این وزارتخانه اعلام کرد که این آمار اولیه است و افزود که مجروحان برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی منتقل شدهاند.
طبق این بیانیه، اتاق عملیات بحران و اورژانس وزارتخانه با هماهنگی مقامات بهداشتی محلی، تحولات را از نزدیک دنبال میکند.
در این بیانیه آمده است که خالد عبدالغفار، وزیر بهداشت و جمعیت، دستور داده است که مجروحان بالاترین سطح مراقبتهای پزشکی را دریافت کنند و وضعیت آنها به طور مداوم تحت نظر باشد.
این وزارتخانه اعلام کرد که تلاشها برای تأیید آمار تلفات و پیگیری وضعیت مجروحان ادامه دارد.
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