جهش استرداد مالیاتی در یزد؛ گامی برای عدالت و حمایت از تولید

محسن مرداسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع استرداد مالیات و عوارض اضافه‌ دریافتی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض به مؤدیان مسترد شد که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۶۱ درصد رشد داشته است.

مرداسی افزود: میزان استرداد مالیات و عوارض در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵۳ درصد افزایش یافت و در این مدت حدود ۵۱۱ میلیارد تومان به مؤدیان بازگردانده شد.

وی استرداد به‌موقع اضافه‌پرداخت‌ها را یکی از مصادیق عدالت مالیاتی و اعتمادآفرینی دانست و اظهار کرد: رویکرد اداره‌کل امور مالیاتی بر این است که در کنار وصول حقوق قانونی دولت، حقوق مؤدیان نیز به‌طور کامل و در سریع‌ترین زمان ممکن رعایت شود.