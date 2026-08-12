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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

معاون وزیر علوم مطرح کرد؛

دانش ارتباطات راهبرد اصلی جلوگیری از شکاف‌های اجتماعی

دانش ارتباطات راهبرد اصلی جلوگیری از شکاف‌های اجتماعی

معاون فرهنگی وزیر علوم نسبت به چالش‌های مربوط به «از دست نرفتن روایت»در عرصه بین‌المللی در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم فناوری و تحقیقات، وحید شالچی ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در این نشست با اشاره به جایگاه نهادهای دانشجویی اظهار کرد: «در مقطع زمانی فعلی، حمایت از اتحادیه‌های علمی-دانشجویی یک ضرورت راهبردی است.

شالچی با ابراز نگرانی نسبت به سودجویی برخی رسانه‌های بین‌المللی بر روایت مسائل ایران، افزود: «ما وارث تمدنی هستیم که با روایت زنده می‌ماند، ملتی که در طول تاریخ در روایت‌گری متبحر بوده و نمونه بارز آن را در آثاری مثل شاهنامه‌ می‌بینیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید توجه داشته باشیم که همانطور که حفظ تمامیت ارضی ایران مهم است باید از ایجاد فاصله‌ها و شکاف‌های شناختی و هم‌زیستی اجتماعی نیز در کشور جلوگیری کنیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از فعالان این اتحادیه و اساتید همکار، بر تعهد وزارت علوم در تسهیل‌گری فعالیت‌های علمی تأکید کرد و گفت: وظیفه ما در وزارت علوم، فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت این اتحادیه‌هاست. امیدواریم این‌گونه نهادسازی‌ها و هم‌افزایی‌ها بتواند به پیشرفت و توسعه کشور کمک شایانی کند.

کد مطلب 6914914

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