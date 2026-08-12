به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم فناوری و تحقیقات، وحید شالچی ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در این نشست با اشاره به جایگاه نهادهای دانشجویی اظهار کرد: «در مقطع زمانی فعلی، حمایت از اتحادیههای علمی-دانشجویی یک ضرورت راهبردی است.
شالچی با ابراز نگرانی نسبت به سودجویی برخی رسانههای بینالمللی بر روایت مسائل ایران، افزود: «ما وارث تمدنی هستیم که با روایت زنده میماند، ملتی که در طول تاریخ در روایتگری متبحر بوده و نمونه بارز آن را در آثاری مثل شاهنامه میبینیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید توجه داشته باشیم که همانطور که حفظ تمامیت ارضی ایران مهم است باید از ایجاد فاصلهها و شکافهای شناختی و همزیستی اجتماعی نیز در کشور جلوگیری کنیم.
وی در پایان ضمن قدردانی از فعالان این اتحادیه و اساتید همکار، بر تعهد وزارت علوم در تسهیلگری فعالیتهای علمی تأکید کرد و گفت: وظیفه ما در وزارت علوم، فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت این اتحادیههاست. امیدواریم اینگونه نهادسازیها و همافزاییها بتواند به پیشرفت و توسعه کشور کمک شایانی کند.
نظر شما