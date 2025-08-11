به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قوی زری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران پیرامون نظارت بر عملکرد دوربین‌های سطح شهر اظهار کرد: برای تجهیزات بر اساس بودجه مصوب شورا اقدام می‌کنیم. در سال‌های گذشته در حوزه نگهداشت، عقب ماندگی وجود داشته که رسانه‌ای هم شده بود. اولویت ما اصلاح زیرساخت‌ها، نوسانات تجهیزات موجود و جبران عقب ماندگی‌ها ست.

وی با بیان اینکه قدم بعدی افزایش تجهیزات و دوربین‌هاست، گفت: در یک سال گذشته تجهیزات جدید داخل شبکه قرار گرفته و باز هم به تعداد دوربین‌ها اضافه خواهد شد. با این حال اولویت این است که زیرساخت موجود را بهسازی کنیم.

قوی‌زری با اشاره به اورهال دوربین‌های موجود خاطرنشان کرد: تقریباً تعداد زیادی از دوربین‌ها قدیمی است؛ یعنی مربوط به سنوات گذشته بوده و نیاز به اورهال دارد. البته روند نوسازی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک با بیان اینکه اتفاقات مختلف باعث آسیب به زیرساخت‌ها می‌شود، ادامه داد: اقدامات شرکت نیز ۲۴ ساعته است و اورهال هم همزمان انجام می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه خرابی دوربین‌های نظارتی در حال حاضر زیر ۷ درصد است، تصریح کرد: البته اصلاحات دوربین‌ها به صورت مداوم در حال انجام است.

قوی‌زری درباره پایش سیستم نظارتی تونل‌ها نیز گفت: تونل‌ها به دلیل حساسیت و اهمیت بالایی که دارند لازم است که کنترل و نظارت دقیق‌تری داشته باشند؛ درواقع توقف‌ها باید به حداقل برسد چراکه کوچک‌ترین توقف منجر به حوادث و سوانح می‌شود و اگر کنترل نشود می‌تواند بحران ساز باشد. به همین دلیل تجهیزات خاصی برای پایش داریم

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک همچنین خاطرنشان کرد: تجهیزات نظارتی خاصی داریم که با پروتکل‌هایی که مربوط به مدیریت تونل است این امر انجام می‌شود.