رگولاتوری توقف طرح فیبرنوری را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حساب رگولاتک که متعلق به روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در خصوص کندی اجرای پروژه فیبر نوری گفت: توسعه شبکه فیبر نوری در کشور متوقف نشده و همچنان در حال اجراست.

وی افزود: برخی موانع و چالش‌ها موجب شده سرعت اجرای پروژه در برخی شهرها کمتر از میزان مورد انتظار باشد. یکی از چالش‌های اصلی، فرآیند اخذ مجوز حفاری از شهرداری‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرهاست.

این حساب همچنین اعلام کرد: با اقداماتی که در حال حاضر توسط رگولاتوری در حال انجام است، امیدواریم روند توسعه با سرعت بیشتری ادامه یابد و امکان بهره‌مندی شهروندان از این فناوری فراهم شود.