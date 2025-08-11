  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

رگولاتوری توقف طرح فیبرنوری را تکذیب کرد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: طرح فیبر نوری متوقف نشده و با رفع موانع، از جمله تسهیل فرآیندهای شهرداری، سرعت اجرای آن افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حساب رگولاتک که متعلق به روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در خصوص کندی اجرای پروژه فیبر نوری گفت: توسعه شبکه فیبر نوری در کشور متوقف نشده و همچنان در حال اجراست.

وی افزود: برخی موانع و چالش‌ها موجب شده سرعت اجرای پروژه در برخی شهرها کمتر از میزان مورد انتظار باشد. یکی از چالش‌های اصلی، فرآیند اخذ مجوز حفاری از شهرداری‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرهاست.

این حساب همچنین اعلام کرد: با اقداماتی که در حال حاضر توسط رگولاتوری در حال انجام است، امیدواریم روند توسعه با سرعت بیشتری ادامه یابد و امکان بهره‌مندی شهروندان از این فناوری فراهم شود.

کد خبر 6557265
هنگامه فروغی

