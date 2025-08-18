  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

مشوق‌های اتصال فیبر نوری افزایش یافت

مشوق‌های اتصال فیبر نوری افزایش یافت

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، میزان مشوق‌های اتصال به فیبر نوری برای اپراتورهای متعهد به اجرای این پروژه ملی به ۶ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این تغییر در مصوبه شماره ۵-۳۶۳ کمیسیون، با هدف تسریع روند اتصال مشترکان به شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری اعمال شده است.

پیش‌تر و در مصوبه ۳۵۶، میزان مشوق‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند اندازه شهرها از جمله شهرهای کوچک، مراکز استان‌ها و کلانشهرها مشوق‌های در نظر گرفته شده از ۲ تا ۵ میلیون تومان تعیین شده بود؛ اما در بازنگری جدید، این تفکیک حذف و مبلغ یکسان ۶ میلیون تومان برای همه نقاط کشور در نظر گرفته شد.

این تصمیم در راستای تأکید سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتخاذ شد؛ تأکیدی که بارها یادآور شده است معیار واقعی پیشرفت در پروژه ملی فیبر نوری، صرفاً «پوشش» نیست بلکه «اتصال» واقعی مردم به این شبکه پرسرعت است.

طبق مصوبه ۵-۳۶۳، مبالغ مشوق از ابتدای سال جاری محاسبه و به‌صورت نقدی یا تسهیلات در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد. در حالت تسهیلات، پرداخت پس از ارائه برنامه‌های اجرایی اپراتورها و در چارچوب تعهدات آن‌ها انجام خواهد شد.

کد خبر 6563936
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها