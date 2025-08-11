ارائه خدمت به صدها هزار زائر،بخشی از دستاورد جهاد وقف در اربعین بود

به گزارش خبرنگار مهر، تقویت وحدت اسلامی، یعنی همگرایی شیعه و سنی و تاکید بر احترام به ملت بزرگ عراق، دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای را از دیگر مؤلفه‌های مورد توجه است. اربعین فقط یک رویداد منطقه‌ای نیست، به همین جهت باید با تولیدات رسانه‌ای به گوش دنیا برسد. از طرفی حمایت از زیرساخت‌های اربعین باید مورد توجه قرار گیرد و آستان‌های مقدس در ارتقای خدمات، رفاه و زیرساخت‌ها هم نقش حمایتی ایفا کنند.

اربعین باید به نماد عزت امت اسلامی و به تعبیر مقام معظم رهبری، باید به رسانه جهانی مظلومیت و مقاومت تبدیل شود و آستان‌های مقدس نیز در این میان نقش محوری دارند که می‌توانند اربعین را از یک مناسک عبادی به یک جریان تمدن‌ساز جهانی ارتقا دهند.

آستان‌های مقدس باید با الهام از عاشورا، راهپیمایی اربعین را به میعادگاه جهانی عاشقان حق و جبهه مستضعفین با خدمت با معرفت و با وحدت و جهاد تبیین تبدیل کنند.

حجت الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به فعالیت‌های گسترده این سازمان در موسم اربعین ۱۴۰۴ بعد از بازدید میدانی مواکب در ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اربعین امسال، نقطه عطفی در هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و واقفان در خدمت به زائران اباعبدالله‌الحسین بود. از برپایی ۳۵۰ موکب در مرزها و مسیر نجف تا کربلا، کاظمین و سامرا تا راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی، سلامت و پاسخ‌گویی شرعی، همه نشان از تحقق شعار وقف؛ سرمایه اجتماعی خدمت‌رسانی عاشورایی داشت.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۱۰ مبلغ اعزامی از سوی اوقاف، در کنار زائران حضور داشتند، افزود: توزیع بیش از ده میلیون بطری آب، غذای گرم، بسته‌های فرهنگی، و همچنین ارائه خدمات سلامت به صدها هزار زائر تنها بخشی از دستاوردهای جهاد وقف در اربعین بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین اظهار داشت: علاوه بر نذورات مردمی بقاع متبرکه امام زادگان، ۱۸۰ موقوفه در تأمین منابع مالی و خدماتی مراسم اربعین مشارکت دارند و خاطرنشان کرد: حرکت سازمان اوقاف در اربعین، نه صرفاً خدمت‌رسانی، که احیای یک فرهنگ تمدنی بود؛ فرهنگی که وقف را پیونددهنده امت، عدالت و عشق حسینی می‌بیند.

