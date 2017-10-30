خدمت رسانی به زائران اربعین در ۱۱ محور توسط اوقاف انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه پیش از ظهر امروز در نشست خبری اربعین درباره فعالیتهای ستاد اربعین این سازمان گفت: خدمترسانی به زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) در حماسه عظیم پیاده روی اربعین حسینی در ۱۱ محور توسط سازمان اوقاف و امور خیریه در داخل وخارج کشور انجام میشود.
وی افزود: خدمترسانی در محورهای شلمچه، چزابه، مرز خسروی، مهران، میرجاوه (زاهدان)، نعمانیه، کربلا، نجف، کاظمین، سامرا و طریقالحسین یعنی مسیر پیادهروی زائران از نجف به کربلا انجام میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه ۱۰ موکب در عراق و ۵ موکب در ایران برای خدمترسانی آماده شدهاند، تصریح کرد: ۵۰ بقعه متبرکه در کشور که در مسیر زائران قرار دارند، هم وظیفه خدمترسانی به زائران رابر عهده دارند و فعالیتهای فرهنگی و اسکان زائران هم در این ۵۰ بقعه متبرکه صورت می پذیرد.
وی با بیان اینکه ۹ امامزاده که توان برپایی موکب مستقل را دارند، در کشور عراق موکب برپامی کنند، گفت: در مجموع ۷۴ موکب در کشور ایران و عراق برای زائران امام حسین (ع) برپا خواهد شد.
شرفخانی با اشاره به اینکه برای برپایی برخی موکبها از یک ماه قبل برنامهریزی کردهایم، تاکید کرد: خدمترسانی به زائران به چند بخش تقسیم شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه بخش نخست خدمترسانی، پذیرایی از زائران اباعبداللهالحسین (ع) است، تصریح کرد: جمع وعدههای پذیرایی که میان زائران توزیع می شود بیش از ۸ میلیون و ۲۷۰ هزار وعده غذایی است که از این تعداد ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار غذای گرم و ۴ میلیون و ۱۴۵ هزاروعده هم غذای سرد است .
وی درباره مدت زمان خدمات موکبهای اوقاف به زائران اربعین حسینی گفت: خدمترسانی برخی از موکبها ۲۰روز و برخی دیگر نیز حداقل ۱۰ روز است.
معاون سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: تمام موکبها تجهیز شدهاند و سعی کردهایم که برنامهریزی دقیقی در این راستا انجام دهیم؛ هرچه به روزهای پایانی نزدیک میشویم و در روزهای خاص، وعدههای غذایی افزایش پیدا میکند و در تمامی این بخش ها از خدمات تبرعی مردم اعم از کمکهای نقدی و کمکهایی از قبیل آشپزی و حمل و نقل هم استفاده شده است وما امسال با استقبال بیشتری روبرو هستیم.
وی بخش دوم خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را اسکان زائران دانست و گفت: زیرساختها برای اسکان ۴۱ هزار و ۲۰۰ زائر در هر شب فراهم شده است که ۲۴ هزار و ۲۰۰ نفر در خاک عراق و ۱۷ هزار نفر در خاک ایران اسکان داده میشوند.
دبیر ستاد اربعین سازمان اوقاف با اشاره به اینکه زائرسرای زاهدان هر شب ۳ هزار نفر از زائران پاکستانی را اسکان میدهد، اذعان داشت: تا امروز ۳۴ هزار نفر در این زائرسرا اسکان داده شدهاند.
وی بخش سوم خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را خدمات فرهنگی دانست و تصریح کرد: ۲۰ خیمه معرفت با حضور روحانیون برای پاسخگویی به سوالات، پردهخوانی نوین، برنامههای ویژه کودکان و نوجوان، نمایش آیینی، اهدای جوایز و زیارت مجازی برپا شده است.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه ۲۰۳ مُبلغ برای ارائه خدمات فرهنگی به زائران اعزام میشوند، تاکید کرد: توزیع محصولات فرهنگی در عمود ۶۹ خروجی نجف برپا میشود که در آن ۲۲۰ هزار محصول فرهنگی اعم از بروشور، کتابچه، پرچم، سربند و ... بین زائران توزیع میشود.
وی درباره برنامههای ایام اربعین حسینی در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور گفت: در ۲ هزار و ۹۰۰ بقعه در ایام اربعین برنامه عزاداری اربعین حسینی با حضور ۳ هزار نفر از مُبلغان اعزامی برگزار میشود.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه بیشترین کمکهای مردمی در قالب وقف در ایام محرم و صفر است، تاکید کرد: بهترین راهکار تبدیل نذور و احسانهای روزمره به یک مقوله ماندگار، وقف است که ما باید در ترویج این امر بکوشیم.
وی با بیان اینکه امروز در عراق افرادی هستند که زیر خط فقر هستند و به خاطر عشق امام حسین (ع) هرچه دارند در طبق اخلاص میگذارند، تصریح کرد: امروز همه مردم میخواهند سهمی در این کنگره عظیم حماسی داشته باشند.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه یادآور شد: زمانیکه به موقوفات رجوع میکنیم، شاهد این هستیم که برخی واقفان بیش از ۱۰۰ سال قبل، اموالشان را برای اربعین وقف کردهاند؛ سازمان اوقاف با توجه به موضوعاتی که در این ایام مطرح بوده تمام اموال موقوفه را جمعآوری کرده تا بتواند به زائران پیادهروی کمک کند و در همین راستا حدود ۵ ماه قبل ستاد اربعین در سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل شد.
وی درباره اهمیت جایگاه اربعین حسینی تاکید کرد: حماسه اربعین بزرگترین کنگره وحدت اسلامی است که باعث شده دلهای عاشقان به سمت کربلا کشیده شود بطوریکه از ۱۹۰ کشور در این قرار عاشقانه حضور دارند.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شروع جاذبه مغناطیس حسینی در روز اربعین است، تصریح کرد: حماسه اربعین حسینی زمینهساز ظهور امام زمان (عج) خواهد بود.
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