به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، امروز در نشست خبری درباره تعیین دستوری نرخ برخی از اصناف گفت: یکی از اشکالات موجود این است که نرخها دیر به دست ما میرسد و وارد فرآیند رسیدگی، تأیید یا تعیین تکلیف میشود. اکنون در ماه مرداد قرار داریم، اما هنوز چند اتحادیه نتوانستهاند نرخ خود را دریافت کنند؛ به عنوان مثال، نرخ اتحادیه آرایشگران باید از سوی اتاق اصناف تأیید شود. ما مسئولیت خود را انجام دادهایم، اما مشخص نیست چرا این فرآیند تا مرداد به طول انجامیده است.
وی افزود: اگر ما مرجع هستیم، نرخهایی که ارائه میدهیم پس از تصویب کمیسیون نرخگذاری و بر اساس بررسیهای میدانی، هزینه آب، برق، گاز، مالیات، کارگر و آنالیزهای دقیق تعیین میشود. متأسفانه پس از انجام کار توسط ما، سازمان مرتبط باید تعیین تکلیف کند که این کار را انجام نمیدهد.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: در این فاصله زمانی، واحد صنفی نمیتواند بدون نرخ فعالیت کند. همانطور که حقوق کارمندان ابتدای سال تعیین میشود، نرخها هم باید به موقع مشخص شود. وقتی اجارهبها و هزینههای آب، برق و سایر موارد بهروز میشود، منطقی نیست که نرخها معطل بمانند.
وی اضافه کرد: دستگاههای مرتبط باید حداکثر تا پایان فروردین نرخ را تصویب کنند تا ۱۱ ماه باقیمانده سال، فعالیتها طبق قانون و ضوابط انجام شود.
نان باید تکنرخی شود
رستگار با اشاره به بحث نان اظهار کرد: به دلیل حساسیت ملی و سهم بالای یارانهای که دولت پرداخت میکند، هدف این است که این یارانه به دست مصرفکننده نهایی برسد. اما چند نرخی بودن نان باعث میشود نتوانیم نظارت و بازرسی دقیق انجام دهیم. اتحادیه نانوایان آنالیز نرخ نان را ارائه کرده است، ولی اگر واحد صنفی را موظف به پخت نان دولتی کنیم، هزینه و درآمد باید منطبق با واقعیت باشد و نمیتوان از نانوا خواست با هزینه شخصی این کار را انجام دهد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد نهایی ما این است که نرخ نان در کشور تکنرخی شود تا جلوی رانت و مشکلات فعلی گرفته شود و یارانه مستقیم به دست مردم برسد. در حال حاضر، طبق آمار، بیشتر نانواییها مخصوصاً در شهرستانها نان دولتی میپزند، اما باید به سمت تکنرخی شدن حرکت کنیم.
رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص اینکه گفته میشود با خروج اجباری اتباع افغان، حدود ۶ درصد از مصرف نان کاهش یافته است، گفت: همچنان نان غذای اصلی مردم ماست. همانطور که آب نیاز همگان است، نان نیز چنین جایگاهی دارد. البته بخشی از جامعه از نظر معیشتی ضعیفتر است و باید تدبیری برای آنها اندیشید. اتباع نیز مهمان ما هستند و باید با حساب و کتاب به آنها خدمات داد.
کیفیت نان جای بحث دارد
وی خاطرنشان کرد: امروز متأسفانه نان خشک گرانتر از نان تازه است. این به خاطر آن است که برخی نان یارانهای را خشک کرده و میفروشند. مردم هم باید در مصرف دقت کنند تا منابع هدر نرود.
رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: کیفیت نان نیز جای بحث دارد که بخشی مربوط به تجهیزات و آموزش نانوایان و بخشی مربوط به کیفیت آرد است. باید آرد باکیفیتتری به مردم برسد.
وی تأکید کرد: نانوا موظف است نرخ نان را در محل نصب کند. این یک فرهنگ و مطالبه عمومی است و مردم نباید نسبت به آن بیتفاوت باشند. اگر گزارشی دارید، حتماً به ما ارائه دهید تا رسیدگی کنیم.
رستگار گفت: درد و درمان این موضوع مشخص است و تنها راهحل، تکنرخی شدن نان و رساندن یارانه به انتهای زنجیره است.
