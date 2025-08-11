به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوچرخه‌سواری پیست قهرمانی کشور در بخش بانوان و در رده‌های سنی جوانان و نوجوانان با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور برگزار شد. در این مسابقات، نمایندگان استان قزوین موفق شدند در سه ماده مختلف به سکوهای افتخار دست یابند.

در ماده کی رین بانوان جوانان، ستایش قلی‌پور از استان قزوین با عملکردی مقتدرانه به مقام نخست دست یافت و مدال طلا را از آن خود کرد. وی همچنین در ماده تایم‌تریل یک کیلومتر، با ثبت زمان قابل توجه، موفق به کسب مدال نقره شد.

در رده نوجوانان و در ماده تایم‌تریل ۵۰۰ متر، رها باجلان دیگر نماینده استان قزوین، با تلاش و تمرکز بالا، عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و مدال نقره این رقابت را کسب کرد.

این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای ورزش بانوان در استان قزوین و ثمره تلاش مستمر مربیان، خانواده‌ها و مسئولان ورزشی استان است. انتظار می‌رود با استمرار حمایت‌ها، شاهد افتخارات بیشتری از ورزشکاران قزوینی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.