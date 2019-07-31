شکری: به خاطر این نتیجه در آسیا متاثر هستم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا در بیروت لبنان در حالی به پایان رسید که سهم تیم ایران، کسب دو مدال نقره و یک برنز در آن بود. از بین مدالهای تقسیم شده و به دست آمده برای ایران فراز شکری کاپیتان تیم ملی ایران و لژیونر عضو تیم «جاینت» ایتالیا بدون مدال ماند. وی در دوره قبل صاحب گردن آویز نقره شده بود و این بار می خواست با کسب نشان طلا رنگ مدالش را بهبود بخشیده و برای اولین بار سهمیه ورودی بازیهای المپیک را در این رشته بدست آورد.

شکری پس از کسب رتبه هشتم آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این رویداد، گفت: سطح رقبا به خاطر شرایط انتخابی المپیک نسبت به دوره قبل کاملا تغییر کرده بود. سطح تیم ها بالاتر رفته بود بسیار قدرتمند ظاهر شدند.

وی افزود: کاملا مشهود بود که سه کشور چین، قزاقستان و ژاپن با برنامه دقیق در مسابقات حضور داشتند و در نهایت چین در هر دو بخش زنان و مردان سهمیه بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو را گرفت.

کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان کشورمان در خصوص وضعیت برگزاری مسابقات در کشور لبنان نیز گفت: برگزاری بسیار ضعیفی را از سوی میزبان رقابت ها شاهد بودیم.

وی در ادامه بیان داشت: مهمترین علت عملکرد من، تغییر مربی ایتالیایی شخصی بنده بود که نتوانستم در نهایت با پیگیری تمریناتم با برنامه ریزی ایشان نتیجه معقولی بگیریم.

شکری که نتوانسته بود مدال نقره دوره قبل خود را تکرار کند، تصریح کرد: به طور قطع از این نتیجه در آسیا متاثر هستم و برنامه ای متفاوت تر برای حضورم در مسابقات قهرمانی آسیای بعدی خواهم داشت. رقابت های بهمن ماه سال جاری به میزبانی تایلند است و قطعا حضور بهتری خواهم داشت.