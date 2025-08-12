هزینه بلیت مسیر دریایی خرمشهر - بصره ۶۰۰ هزار تومان اعلام شد

مایلیکهن مدیرعامل کشتیرانی والفجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهاندازی مسیر دریایی خرمشهر - بصره از ۱۰ مردادماه، گفت: نیاز کشور به ایجاد خطوط دریایی بین خرمشهر و بصره از مدتها قبل احساس میشد. چند ماه پیش کار بررسی زیرساختها، شناسایی مشکلات و رفع موانع آغاز شد و خوشبختانه تمامی نهادهای مرتبط از جمله سازمان سازمان بنادر و دریانوردی، گمرکات، مرزبانی و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره، همکاری لازم را داشتند تا این مسیر دریایی راهاندازی شود.
وی افزود: برای متبرک کردن این خط به ایام اربعین و خدمترسانی هرچه بهتر، تصمیم گرفتیم آغاز فعالیت آن را با این ایام همزمان کنیم. با تلاش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پیروی از دستورالعملهای کلان ابلاغی، این خط افتتاح شد. تاکنون ۴ سفر رفت و ۴ برگشت انجام شده و بدون هیچ مشکل خاصی، خدمترسانی به مسافران صورت گرفته است.
مایلیکهن گفت: در حال حاضر حدود هزار زائر جابجا شدهاند. با توجه به اینکه سال گذشته در این مسیر فعالیتی نداشتیم، امکان مقایسه آمار امسال با سال گذشته وجود ندارد. خط بصره که پیشتر در سالهای ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۴ توسط کشتیرانی والفجر راهاندازی شده بود، بعداً متوقف شد و در یکی دو سال گذشته نیز شرکتهای خصوصی بهصورت محدود این مسیر را فعال کرده بودند.
وی افزود: از آنجا که این نخستینبار پس از چندین سال است که کشتیرانی والفجر این خدمت را ارائه میدهد، آمار فعلی را برای شروع، معقول و مناسب ارزیابی میکنیم و امیدواریم در سالهای آینده با شناختهتر شدن این مسیر، استقبال بیشتری صورت گیرد. مسیر دریایی خرمشهر - بصره نسبت به مرز شلمچه، راحتتر بوده و ایستایی کمتری دارد.
مدیرعامل کشتیرانی والفجر گفت: امکانات لازم برای مسافران در فضای سرپوشیده و با شرایط آب و هوایی متعادل فراهم شده است و فرآیند سوار شدن حدود ۲ ساعت به طول میانجامد. هر سفر ظرفیت جابجایی ۲۴۰ مسافر را دارد و با همکاری کنسولگری و انجام رایزنیها، تلاش میشود این زمان کاهش یابد.
وی افزود: بلیت این سفر دریایی با قیمت ۶۰۰ هزار تومان عرضه میشود که مسافرین میتوانند تا ۷۰ کیلو بار رایگان نیز حمل کنند، و حرکت کشتیها معمولاً ساعت ۸ صبح از خرمشهر آغاز شده و ساعت ۱۳ همان روز از بصره بازمیگردد. این سرویس همهروزه تا پایان اربعین برقرار خواهد بود و پس از آن، بسته به میزان استقبال، برنامهریزی لازم برای ارائه سرویس هفتگی انجام خواهد شد.
مایلیکهن در پایان گفت: مسیر دریایی خرمشهر - بصره با طول تقریبی ۱۷ مایل دریایی (حدود ۳۴ کیلومتر) در مدت زمان حدود یک ساعت و نیم طی میشود و مسافران میتوانند سفری کوتاه، امن و راحت را تجربه کنند.
نظر شما