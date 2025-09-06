به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست بررسی طرح‌های ریلی کشور با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، سه پروژه مهم ریلی شامل زاهدان - چابهار، کرمانشاه - خسروی و شلمچه - بصره را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: با توجه به اهمیت بندر چابهار در توسعه تجارت بین‌المللی، لازم است بهره‌برداری از مسیر زاهدان - چابهار تا پایان سال انجام شود. کشورهای منطقه از جمله چین، هند و روسیه خواهان گشایش این مسیر هستند.

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت پروژه کرمانشاه - خسروی افزود: این پروژه هم‌اکنون با ۳۷ درصد پیشرفت مواجه است و مسیر شلمچه - بصره نیز با ساخت پل ریلی متحرک، پیشرفت ۲۸ درصدی داشته است.

وی در پایان تاکید کرد: رفع موانع تأمین تجهیزات و تسریع در اجرای پروژه‌ها ضروری است تا بهره‌برداری اولیه از مسیر زاهدان - چابهار در ۲۲ بهمن امسال انجام شود.