پیش بینی وقوع گرد و خاک در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، استقرار جریانات جنوبی تا اواخر وقت فردا در نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و غربی و تا اواسط وقت چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبِ شرقی تا بخشهای مرکزی استان تداوم خواهد داشت؛ لذا سبب افزایش رطوبت و شرجی، مه رقیق و وقوع دمای احساسی بالا در این مناطق خواهد شد.
وی گفت: همچنین تا اواخر وقت فردا با توجه به شرایط ناپایداری و انباشت رطوبت در منطقه، رشد ابر و احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق و وزش باد به همراه تندبادهای لحظهای در برخی نقاط استان به ویژه در ارتفاعات و همچنین وقوع گرد و خاکهای همرفتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۴۹.۳ درجه و دزپارت با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده اند.
همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷ درجه و کمینه دمای ۳۳.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما