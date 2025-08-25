وقوع دماهای بالاتر از ۴۸ درجه در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز و فردا وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی تداوم خواهد داشت. اما روز چهارشنبه کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین تا پایان هفته (به ویژه روز پنجشنبه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های شمالی استان خواهند شد.

وی افزود: طی بعد از ظهر فردا سرعت وزش بادها در بخش‌های شمالِ غربی، غربی و جنوبِ غربی در حد متوسط و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۴۹.۲ درجه و ایذه با دمای ۲۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۴ درجه و کمینه دمای ۲۸.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.