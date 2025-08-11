حضور ۴ میلیون زائر در راهپیمایی جاماندگان اربعین سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرفاتی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای میزبانی از زائران جامانده اربعین حسینی اظهار داشت: امسال در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین، تا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، بیش از ۲۰۰۰ موکب فرهنگی و خدماتی پیش‌بینی شده است تا از زائران این مسیر معنوی میزبانی کنند.

وی افزود: از شب اربعین، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی متعددی در آستان مقدس برگزار خواهد شد که شامل برپایی غرفه‌های متنوع کودک و نوجوان، مشاوره‌های دینی، پاسخ‌گویی به پرسش‌های شرعی، و نمایشگاه دائمی حجاب و عفاف و سایر موضوعات تبیینی است.

عرفاتی با اشاره به استقبال چشم‌گیر مردم از این راهپیمایی خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۴ میلیون نفر در این اجتماع عظیم شرکت کردند و مسیر امام حسین (ع) تا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به بزرگ‌ترین اجتماع اربعین در داخل کشور تبدیل شد. این اجتماع که از میدان امام حسین (ع) آغاز می‌شود، جلوه‌ای از ارادت مردم به ساحت سیدالشهدا (ع) است.

وی در پایان تأکید کرد: از عموم زائران تقاضا داریم با توجه به ظرفیت‌های آستان مقدس، در مدیریت حضور خود دقت داشته باشند و همان‌طور که شعار ما در این ایام است، زیارت به یک سلام را سرلوحه قرار دهند.