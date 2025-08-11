کشف ۱۰ میلیارد تومان کالای پزشکی قاچاق در محله پونک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید افرادی اقدام به فروش اقلام مصرفی پزشکی غیرمجاز در انبار شرکتی در میدان پونک میکنند.
سردار افشاری افزود: مأمورین این پلیس با هماهنگی از سوی مرجع قضائی در بازرسی مشاهده میکنند که مقادیری اقلام مصرفی پزشکی غیرمجاز در محل دپو و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی است.
این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل ۲۳ هزار و ۲۶۱ قلم، تجهیزات مصرفی پزشکی غیرمجاز بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.
این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کردهاند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم است و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره میاندازد. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.
