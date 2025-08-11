  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

کشف ۱۰ میلیارد تومان کالای پزشکی قاچاق در محله پونک

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۲۳ هزار مورد اقلام مصرفی پزشکی غیرمجاز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید افرادی اقدام به فروش اقلام مصرفی پزشکی غیرمجاز در انبار شرکتی در میدان پونک می‌کنند.

سردار افشاری افزود: مأمورین این پلیس با هماهنگی از سوی مرجع قضائی در بازرسی مشاهده می‌کنند که مقادیری اقلام مصرفی پزشکی غیرمجاز در محل دپو و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل ۲۳ هزار و ۲۶۱ قلم، تجهیزات مصرفی پزشکی غیرمجاز بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم است و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازد. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

