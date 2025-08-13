کشف ۱۲۵ تن مواد اولیه پتروشیمی احتکار شده در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بیان کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد افراد سودجو مواد اولیه پتروشیمی را به بهانه تولید از سامانه بهین یاب با نرخ دولتی خریداری و در بازار آزاد با نرخهای بالاتر اقدام به فروش میکردند.
سردار افشاری افزود: مأمورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص شد محل مذکور انبار کالاهای بازرگانی بوده که کالاها در سامانهها ثبت نگردیده و مشاهده میکنند که انبوهی مواد اولیه پتروشیمی در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص شد، اسناد گمرکی مربوط به سالهای گذشته است و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی است.
این مقام انتظامی افزود: ۱۲۵ تن مواد پتروشیمی و مواد اولیه پلاستیک در این بازرسی کشف شد.
این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۸۰ میلیارد ریال اعلام کردند، اضافه کرد: در خصوص مواد اولیه مکشوفه با عنایت به اینکه در این محل نیز هیچ گونه خط تولیدی مشاهده نشد مصداق بارز دلال بازی و اخلال در نظام تولید و نهایتاً موجب تأمین مواد اولیه پتروشیمی گرانتر برای تولید کننده واقعی میشود.
سردار افشاری از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.
