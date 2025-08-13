  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

کشف ۱۲۵ تن مواد اولیه پتروشیمی احتکار شده در پایتخت

کشف ۱۲۵ تن مواد اولیه پتروشیمی احتکار شده در پایتخت

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۱۲۵ تن مواد اولیه پتروشیمی قاچاق خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بیان کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد افراد سودجو مواد اولیه پتروشیمی را به بهانه تولید از سامانه بهین یاب با نرخ دولتی خریداری و در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر اقدام به فروش می‌کردند.

سردار افشاری افزود: مأمورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص شد محل مذکور انبار کالاهای بازرگانی بوده که کالاها در سامانه‌ها ثبت نگردیده و مشاهده می‌کنند که انبوهی مواد اولیه پتروشیمی در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص شد، اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته است و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: ۱۲۵ تن مواد پتروشیمی و مواد اولیه پلاستیک در این بازرسی کشف شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۸۰ میلیارد ریال اعلام کردند، اضافه کرد: در خصوص مواد اولیه مکشوفه با عنایت به اینکه در این محل نیز هیچ گونه خط تولیدی مشاهده نشد مصداق بارز دلال بازی و اخلال در نظام تولید و نهایتاً موجب تأمین مواد اولیه پتروشیمی گران‌تر برای تولید کننده واقعی می‌شود.

سردار افشاری از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

کد خبر 6559298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها