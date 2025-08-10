  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

کشف ۴۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۸۶ هزار قلم انواع کالای قاچاق و ۳۳۷ تن مواد شیمیایی قاچاق خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ توضیح داد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در ۶۰ متری شور آباد تخلیه و دپو شده که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌کرده است.

سردار افشاری افزود: مأمورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص شد مقادیری کالای قاچاق در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص شد، اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته است و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل ۱۴۳ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم اسید، ۲ هزار و ۱۱ کارتن پتو، ۱۹۴ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم مواد پتروشیمی و ۷۴ هزار و ۴۰۰ عدد موتور تسلا بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند.

