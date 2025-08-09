  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

بیش از ۵۰ هزار قلم لوازم یدکی قاچاق موتورسیکلت کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۵۰ هزار قلم انواع لوازم یدکی موتورسیکلت قاچاق خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهارداشت: با انجام اقدامات فنی مأموران این پلیس، مقادیری کالای قاچاق خارجی که در یک انبار در محله کهریزک تخلیه و دپو شده بود، کشف شد.

سردار افشاری افزود: با هماهنگی از سوی مرجع قضائی، محل مذکور مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن ۵۰ هزار و ۸۳۸ قلم انواع لوازم یدکی موتورسیکلت (پمپ روغن، درب باک، شمع، سیم ترمز و…) قاچاق کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان اعلام کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

کد خبر 6555342

