بیش از ۵۰ هزار قلم لوازم یدکی قاچاق موتورسیکلت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهارداشت: با انجام اقدامات فنی مأموران این پلیس، مقادیری کالای قاچاق خارجی که در یک انبار در محله کهریزک تخلیه و دپو شده بود، کشف شد.

سردار افشاری افزود: با هماهنگی از سوی مرجع قضائی، محل مذکور مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن ۵۰ هزار و ۸۳۸ قلم انواع لوازم یدکی موتورسیکلت (پمپ روغن، درب باک، شمع، سیم ترمز و…) قاچاق کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان اعلام کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند.