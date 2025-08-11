ضبط محموله میلیاردی پوشاک قاچاق در تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری گفت: پرونده قاچاق انواع پوشاک، کیف و کفش خارجی به ارزش چهار میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تاکستان رسیدگی شد.

رئیس تعزیرات حکومتی تاکستان افزود: با توجه به مدارک موجود در پرونده و احراز تخلف، علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متهم به پرداخت پنج میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال معادل محکوم و بلافاصله مبلغ جریمه وصول شد.

صفری خروج سرمایه و ارز از کشور، آسیب به اشتغال جوانان را پیامدهای زیانبار قاچاق برشمرد و گفت: در حمایت از تولید ملی با هرگونه فروش، حمل و نگهداری کالای قاچاق به شدت برخورد قانونی می‌شود.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.