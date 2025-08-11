کوچک سازی سازمان منابع طبیعی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه همایش روز جنگلبان اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین دستگاه متأثر از این مصوبه، قرار بود برخی از سازمان‌های مهم و حیاتی مانند دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات و سازمان عشایر کوچک‌سازی شده و حتی بخشی از آنها منحل شود که وظایفشان به وزارتخانه، سازمان‌ها و ادارات کل استان‌ها منتقل گردد. این اقدامات بدون نظر کارشناسان مرتبط از جمله کارشناسان سازمان منابع طبیعی و خود وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.

تیموری افزود: با پیگیری‌های مستمر وزیر و سازمان منابع طبیعی، اجرای این تصمیم فعلاً متوقف شده و جلسات تخصصی برای بررسی و توجیه دقیق‌تر برگزار خواهد شد تا ضمن حفظ ساختار و وظایف سازمان‌های کلیدی، برنامه هوشمندسازی و بهبود عملکرد دستگاه‌ها پیش رود.

رئیس سازمان منابع طبیعی با تأکید بر اهمیت حفظ و تقویت این سازمان که با بیش از ۱۲۰ سال سابقه و حدود ۱۶ هزار نیروی انسانی، متولی حفاظت از منابع طبیعی، آبخیزداری، حفاظت خاک، جنگل‌ها و مراتع است، گفت: وظایف گسترده و حساس این سازمان ضرورت مدیریت جامع و یکپارچه دارد و باید در قالب ساختاری منسجم به فعالیت خود ادامه دهد.

وی همچنین یادآور شد: که مجلس شورای اسلامی قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی تصویب کرده که هنوز به طور کامل ابلاغ نشده و پیگیری برای اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

تیموری در پایان تأکید کرد: هدف اصلی سازمان استقرار ساختارهای سازمانی منسجم و احکام کارگزینی برای نیروهای یگان حفاظت است تا با توان افزوده و ساختار منسجم، حفاظت از منابع طبیعی کشور به بهترین نحو انجام شود.