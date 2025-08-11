حماده: مقاومت سرسوزنی از سلاحش را تحویل نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجدید، ایهاب حماده نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری در پارلمان لبنان گفت: مقاومت سرسوزنی از سلاحش را تحویل نخواهد داد.

وی افزود: آنچه دولت انجام داد، ضربه‌ای به منشور ملی است و مردم آن را سرنگون خواهند کرد و این کار تا انتخابات پارلمانی بعدی تکمیل نخواهد شد.

حماده بیان کرد: با مردم وفادار عهد می‌بندیم که مقاومت سرسوزنی از سلاحش را تحویل نخواهد داد و این پروژه شکست خواهد خورد.

گفتنی است که دولت لبنان به تازگی از ارتش خواست تا پایان سال طرحی را برای انحصار سلاح در دست دولت و خلع سلاح مقاومت تدوین کند.

اخیراً، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله نیز به کسانی که از مقاومت می‌خواهند تسلیم شوند پاسخ داد و گفت: ما برده هیچ کسی نیستیم. منافع اسرائیل در این است که از جنگ گسترده پرهیز کند زیرا مقاومت، ارتش و مردم لبنان در برابر هر تجاوزی خواهند ایستاد و امنیتی که رژیم صهیونیستی طی هشت ماه ساخته است، ظرف یک ساعت فرو خواهد ریخت. تحویل سلاح مقاومت به هیچ عنوان به توقف تجاوزات منجر نخواهد شد، چیزی که مسئولان اسرائیلی نیز به آن اذعان کرده‌اند.