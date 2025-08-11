  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

حماده: مقاومت سرسوزنی از سلاحش را تحویل نخواهد داد

حماده: مقاومت سرسوزنی از سلاحش را تحویل نخواهد داد

نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری در پارلمان لبنان گفت: مقاومت سرسوزنی از سلاحش را تحویل نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجدید، ایهاب حماده نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری در پارلمان لبنان گفت: مقاومت سرسوزنی از سلاحش را تحویل نخواهد داد.

وی افزود: آنچه دولت انجام داد، ضربه‌ای به منشور ملی است و مردم آن را سرنگون خواهند کرد و این کار تا انتخابات پارلمانی بعدی تکمیل نخواهد شد.

حماده بیان کرد: با مردم وفادار عهد می‌بندیم که مقاومت سرسوزنی از سلاحش را تحویل نخواهد داد و این پروژه شکست خواهد خورد.

گفتنی است که دولت لبنان به تازگی از ارتش خواست تا پایان سال طرحی را برای انحصار سلاح در دست دولت و خلع سلاح مقاومت تدوین کند.

اخیراً، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله نیز به کسانی که از مقاومت می‌خواهند تسلیم شوند پاسخ داد و گفت: ما برده هیچ کسی نیستیم. منافع اسرائیل در این است که از جنگ گسترده پرهیز کند زیرا مقاومت، ارتش و مردم لبنان در برابر هر تجاوزی خواهند ایستاد و امنیتی که رژیم صهیونیستی طی هشت ماه ساخته است، ظرف یک ساعت فرو خواهد ریخت. تحویل سلاح مقاومت به هیچ عنوان به توقف تجاوزات منجر نخواهد شد، چیزی که مسئولان اسرائیلی نیز به آن اذعان کرده‌اند.

کد خبر 6557557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP AE ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
      1 0
      پاسخ
      نه بابا پس بیاد سلاح خودشو به نشانه تسلیم تحویل یک جنایتکار نسل کش کودک کش بده نتیجه هم بعد هم این بشه که دخل ملت لبنان هم مثل ملت غزه در بیارند ..
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      صهیونیستها باید عقب نشینی کنند وسپس خلع سلاح شوند.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها