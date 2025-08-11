به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، نتایج یک نظرسنجی نشان داد که اکثریت لبنانیها (۵۸ درصد) با خلع سلاح حزب الله بدون وجود یک استراتژی دفاعی مشخص در لبنان مخالف هستند. این موضع شامل نیمی از اهل سنت و حدود یک سوم مسیحیان و بیشتر دروزیها میشود.
حدود ۷۲ درصد از پاسخدهندگان قاطعانه اعلام کردند که ارتش لبنان به تنهایی قادر به مقابله با هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی نیست. همچنین ۷۶ درصد نیز معتقد بودند که دیپلماسی به تنهایی قادر به بازدارندگی تجاوز صهیونیستها نیست.
این نظرسنجی، بین ۲۷ ژوئیه گذشته و ۴ آگوست جاری توسط اداره آمار و نظرسنجی در مرکز مشورتی مطالعات و مستندسازی انجام شد و شامل سوالاتی در مورد تعدادی از مسائل جاری مانند موضوع مقاومت، ارتش، استراتژی دفاعی و موضعگیری در قبال حوادث سوریه بود.
حدود ۹۶ درصد از شیعیان، ۵۰ درصد از اهل سنت، ۴۶ درصد از دروزیها و ۳۲ درصد از مسیحیان اعلام کردند که با خلع سلاح مقاومت بدون استراتژی دفاعی مخالف هستند.
همچنین ۹۲ درصد از شیعیان و ۶۳ درصد از بقیه مذاهب بر عدم توانایی ارتش به تنهایی برای مقابله با هرگونه تجاوز اسرائیل اجماع داشتند.
شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند که دیپلماسی به تنهایی قادر به بازدارندگی تجاوز صهیونیستها نیست. این موضوع توسط حدود ۸۰ درصد از شیعیان، ۵۳ درصد از اهل سنت، ۵۰ درصد از دروزیها و ۴۱ درصد از مسیحیان تأیید شد.
همچنین نسبت بالایی از پاسخدهندگان معتقد بودند که حوادثی که سوریه شاهد آن است، خطری وجودی برای لبنان ایجاد میکند و ممکن است ثبات داخلی را تهدید کند و راه را برای جنگی که توسط شبهنظامیان علیه لبنان آغاز میشود، هموار کند. ۸۸ درصد از شیعیان و بیش از ۸۳ درصد از دروزیهای لبنان معتقدند که تحولات سوریه خطری برای لبنان است. این رقم در میان مسیحیان ۶۸ درصد و در نزد اهل سنت ۶۲ درصد است.
