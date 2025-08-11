  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

واژگونی خودرو در محور دالاهو ۳ فوتی به‌جا گذاشت 

کرمانشاه- سرپرست پلیس‌راه استان کرمانشاه از واژگونی یک دستگاه خودرو ال ۹۰ در محور دالاهو- اسلام آبادغرب خبر داد و گفت: در این حادثه ۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر هم زخمی شدند.

سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه واژگونی خودرو ال ۹۰ حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز (۲۰ مرداد) در محور دالاهو - اسلام آبادغرب حوالی علی آباد رخ داد.

وی ادامه داد: در این حادثه متأسفانه ۲ دختر بچه ۶ و ۳ ساله که خواهر بودند به همراه مادر ۴۲ ساله آنها جان خود را از دست دادند.

سرهنگ جعفری یادآوری کرد: در این حادثه پدر خانواده و یک خانم دیگر که سرنشین خودرو بود نیز زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه افزود: طبق بررسی‌های انجام شده خستگی و خواب‌آلودگی راننده علت وقوع این حادثه تلخ برای خودرو زائران اربعین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان حتماً در هنگام بازگشت استراحت کافی داشته باشند و هنگام خستگی در موکب‌ها و ایستگاه‌های خواب زدایی توقف داشته باشند.

