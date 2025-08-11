سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه واژگونی خودرو ال ۹۰ حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز (۲۰ مرداد) در محور دالاهو - اسلام آبادغرب حوالی علی آباد رخ داد.

وی ادامه داد: در این حادثه متأسفانه ۲ دختر بچه ۶ و ۳ ساله که خواهر بودند به همراه مادر ۴۲ ساله آنها جان خود را از دست دادند.

سرهنگ جعفری یادآوری کرد: در این حادثه پدر خانواده و یک خانم دیگر که سرنشین خودرو بود نیز زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه افزود: طبق بررسی‌های انجام شده خستگی و خواب‌آلودگی راننده علت وقوع این حادثه تلخ برای خودرو زائران اربعین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان حتماً در هنگام بازگشت استراحت کافی داشته باشند و هنگام خستگی در موکب‌ها و ایستگاه‌های خواب زدایی توقف داشته باشند.