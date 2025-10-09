  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

واژگونی خودرو در دالاهو ۳ کشته و ۲ زخمی برجا گذاشت

کرمانشاه- سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه از واژگونی یک خودروی ال 90 در محور دالاهو-اسلام‌آبادغرب خبر داد که در پی آن سه نفر جان باختند و دو نفر دیگر زخمی شدند.

مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز ۱۷ مهر در محور دالاهو-اسلام‌آبادغرب و در حوالی علی‌آباد رخ داد.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه دو دختر بچه ۳ و ۶ ساله که خواهر بودند به همراه مادر ۴۲ ساله‌شان جان خود را از دست دادند.

سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه ادامه داد: پدر خانواده و یک زن دیگر که سرنشین خودرو بودند نیز زخمی شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

جعفری با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد خستگی و خواب‌آلودگی راننده عامل وقوع این حادثه تلخ بوده است، تاکید کرد: رانندگان باید ضمن رعایت نکات ایمنی، از خستگی و خواب‌آلودگی هنگام رانندگی جلوگیری کنند تا حوادث مشابه تکرار نشود.

