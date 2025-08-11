به گزارش خبرنگار مهر، رسول اشرفی پور بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، ضمن تبریک این روز به تمامی جنگلبانان سراسر کشور، به تشریح جایگاه و اهمیت ویژه این حرفه در نظام مدیریت منابع طبیعی پرداخت.
وی نقش محوری جنگلبانان را یادآور شد و اظهار داشت: شغل جنگلبانی نه تنها یک حرفه، بلکه هژمونی فرهنگی و اجتماعی است که در جامعه ایران قابل حذف یا نادیده گرفتن نیست. در کشوری با شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک مانند ایران، حفاظت از زیستبومهای طبیعی، به ویژه جنگلها، اهمیت راهبردی دارد.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با اشاره به اینکه میزان پوشش جنگلی کشور حدود ۱۶۰۰ مترمربع به ازای هر ایرانی است، افزود: این رقم نسبت به میانگین جهانی بسیار پایینتر است و ضرورت حفاظت و احیای جنگلها را دوچندان میکند. وی تصریح کرد: مقابله با تخریب، تصرف غیرمجاز و قاچاق چوب تنها از طریق حضور مستمر و فعالیت تخصصی جنگلبانان امکانپذیر است.
اشرفی پور جایگاه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را در این حوزه تعیینکننده دانست و گفت: جنگلبانان این سازمان با وظایف حاکمیتی و فنی گسترده، حافظان اصلی منابع جنگلی کشور هستند. او با انتقاد از مصوبه شورای عالی امور اداری مبنی بر واگذاری بخشی از وظایف تصدیگری به بخش خصوصی، آن را غیرکارشناسی و غیرشفاف خواند و افزود این مصوبه بدون لحاظ نظرات کارشناسی سازمان تصویب شده و مورد قبول جامعه جنگلبانی نیست.
وی افزود: در این زمینه لازم است این مصوبه لغو شود تا از تضعیف جایگاه و عملکرد جنگلبانان جلوگیری به عمل آید.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی درباره حمایتهای قانونی از سازمان گفت: قوانینی مانند ملی شدن جنگلها و مراتع، حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفاظت از خاک، چارچوب حقوقی مستحکمی برای وظایف سازمان فراهم کردهاند که نمایندگان مجلس از جمله دکتر حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، به آن تاکید دارند.
اشرفیپور درباره عملکرد سازمان در حوزه حفاظت و توسعه جنگلها تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی موفق به توسعه بیش از یک میلیون و ۷۲۰ هزار هکتار جنگل دستکاشت شده است. وی افزود آتشسوزیهای جنگلی در کشور عمدتاً تحت کنترل هستند و مدیریت بحران در مقایسه با برخی کشورهای همسایه، از جمله ترکیه، قابل توجه است.
وی در خصوص نوآوریهای علمی سازمان گفت: از دهه ۷۰ به بعد، سیاست تغییر گونههای جنگلی از سوزنیبرگ به پهنبرگ بومی اجرایی شده و جنگلشناسی همگام با طبیعت در جنگلهای هیرکانی، به ارتقای دانش و تجربیات بومی منجر شده است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی برنامههای آتی را بر محور بومسازگان زاگرس عنوان کرد و افزود: این منطقه با تأمین ۴۰ درصد چرخه آب کشور، از اهمیت استراتژیک برخوردار است و رویکرد جنگلداری اجتماعی در آن به شکل جدی دنبال میشود.
در پایان، اشرفیپور با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از جنگلبانان اظهار داشت: حفاظت و توسعه منابع طبیعی تنها با همکاری و همبستگی همه دستگاهها و جامعه امکانپذیر است و جایگاه جنگلبانان باید بیش از پیش تقویت شود.
